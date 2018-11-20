Favoriniz Olan Marie Claire Kapak Yıldızı Hangi İsim?

Geçmişten günümüze favoriniz olan Marie Claire kapak yıldızı hangi isim?
Tuba Büyüküstün mü, Cansu Dere mi, Fahriye Evcen ya da Bergüzar Korel mi , yoksa Serenay Sarıkaya, Bade İşçil, Burçin Terzioğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’dan bir isim mi?
Geçmişten günümüze favoriniz olan Marie Claire kapak yıldızı hangi isim?
Tuba Büyüküstün mü, Cansu Dere mi, Fahriye Evcen ya da Bergüzar Korel mi , yoksa Serenay Sarıkaya, Bade İşçil, Burçin Terzioğlu ve Neslihan Atagül Doğulu’dan bir isim mi?
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