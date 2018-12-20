Feriye Palace’tan Renkli Kış Pazarı

Tarçın kokuları yükseldiyse, havayı gri bir gökyüzü kapladıysa, kışlıklar çıktıysa vakit tamam. Boğaz’ın yanı başında, sıcacık bir ambiyansta renkli yılbaşı atölyeleri, kışa özel hazırlanmış lezzetler ve 7’den 70’e her zevke hitap edecek hediye seçenekleriyle kışın eğlenceli yüzüyle Feriye Palace’ın Kış Pazarı sizi bekliyor.

Özel günlerin vazgeçilmez adresi Feriye Palace, yeni yılı karşılarken farkını gözler önüne sermeye devam ediyor. Rıhtıma kurulacak yeme-içme noktalarında yılbaşına özel lezzetleri deneyimlerken, iç mekanda kurulan standlarda orijinal ve özgün hediye seçeneklerini bulabilirsiniz. 22- 23 Aralık 2018 tarihlerinde 12:00 – 22:00 saatleri arasında Feriye Palace’ın her köşesinde ayrı bir keyfin yaşanacağı renkli ve eğlenceli bir hafta sonuna hazır olun.



Kaliteli kahvenin ilk adresi Petra’dan evde kahve keyfi yapmanın inceliklerini öğrenirken, Eda İldam ve Vesaire ile yılbaşı sofrasına ve yemek fotoğrafına dair küçük ve önemli tüyolar alacaksınız. Fikret Kuşadalı ile pasta dekorasyonu demosuna katılıp yenebilir hediyeler alabilirsiniz. Son yılların trendlerinden olan kalın yünlerle yapılan Chunky Knit örgü atölyesinden Darwin Botanicals ile doğaya dost ekolojik baskı atölyesine, içimizi ısıtan Cocoas Chocolate’ın Kurucusu Burça Yılmaz Mercan ile çikolata atölyesine katılabilirsiniz.



Beste Önal’la müzik eşliğinde, mevsimsel meyve ve sebzeleri kullanarak çocukların temel motor becerilerini (koordinasyon, çabukluk, surat, denge ve ritm) geliştirici eğitsel oyunların ve Deniz Orbay ile”Candle Lit Yoga by SWEATers’ı ise mutlaka deneyimlemelisiniz.



Kış tatlarının Feriye lezzeti ile buluşacağı, yeme-içme, atölyeler, müzik ve sürpriz hediyelerle dolu kış pazarını kaçırmayın.