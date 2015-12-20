FESTİVAL AŞIKLARI: SELENA GOMEZ VE THE WEEKND

Bu hafta sonu başlayan dünyaca ünlü müzik ve sanat festivali Coachella‘nın seyircileri arasında en az performans sergileyen sanatçılar kadar ilgi çeken iki ünlü isim daha vardı: Selena Gomez ve The Weeknd.

Yılın sürpriz ilişkilerinden birine imza atan ikili, festival boyunca seyircilerin ve paparazilerin ilgi odağı oldu. Birbirlerinin elini bir an olsun bırakmayan çift, Instagram’da da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Festival stiliyle kendisine hayran bırakan Selena Gomez‘in mavi elbisesine bayıldık!

Çiftin Coachella’dan objektiflere yansıyan anları için galerimizi gezebilirsiniz:

Görseller: Pinterest ve Tumblr