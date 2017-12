FESTIVE HAMSTER İLE YENİ YIL COŞKUSU 22-24 ARALIK’TA TOMTOM KIRMIZI’DA

Fırsatlarla dolu yılbaşı alışveriş seçenekleri, tüm ailenin keyifle vakit geçirebileceği etkinlikler, canlı müzik performansları, yeme-içme alanları ve taptaze bir 2018 ruhuyla dolu üç gün, şehrin yeni çekim noktası Tomtom Kırmızı’da sizleri bekliyor.

Dünyaca ünlü markalardan ilham veren butik tasarımcılara kadar birçok alışveriş imkanı sunan #FestiveHamster, 7’den 70’e herkes için özenle seçilmiş moda, güzellik, aksesuar, yeme-içme ve ‘lifestyle’ markalarıyla bir deneyim alanı sunuyor.

Göz kamaştırıcı bir tarihi dokuya sahip Tomtom Kırmızı’nın avlusuna konumlanan Hudson, etkinlik boyunca misafirlere farklı bir yeme – içme deneyimi yaşatıyor. Ana sponsorluğu üstlenen Diesel, 22 Aralık Cuma gecesi ve co-sponsor Adidas 23 Aralık Cumartesi gecesi gerçekleştireceği sürpriz konseptli özel davetleriyle büyülü iki akşam sunuyor.

Fjallraven ve Cheap Monday gibi markaları bünyesinde barındıran Vitruta, Nuxe ve Caribou’nun da aralarında bulunduğu 30’un üzerinde markanın katılımıyla Festive Hamster 22-24 Aralık tarihleri süresince,10:00-20:00 saatleri arasında devam ediyor. Misk’in gerçekleştireceği çiçek atölyesi, Mirimalist’in 3D Print workshop’u ve Caribou’nun kahve workshop’larının yanı sıra, Lil’gaea’nın çocuklara özel atölyesi dikkat çeken etkinliklerin arasında… Etkinliğin sürdüğü üç gün boyunca, co-sponsor Audi’nin desteğiyle Nişantaşı’ndan Tomtom Kırmızı’ya Audi Q2’lerle ulaşmak mümkün.

Diesel’in ana sponsor olduğu Festive Hamster; Adidas ve Audi ve Dimes’in co-sponsorluğu; Zubizu’nun iletişim sponsorluğu; Tomtom Designhood ile Argos – Gestin’in ev sahipliğinde ve L’Appart Pr işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Katılımcı markalar;

240 Derece, Aydan Öner, Be Mine Studio, Blaze, Calla Breeze, Caribou, Cool Bear, Dermathica, Diesel, Exquise, Fineapple, Goodville, Homemade Aromaterapi, Happily Ever Paper, Hudson, I shot my man, Kağıthane houseofpaper, Karabatak, Khum Design, Krank Art Gallery, Kitaplarım için, Liff, Lil’gaea, Manner, Mesele, Mioka, Mirimalist, Misk İstanbul, Monx Brand, Nuxe, One Handmade Ceramics, Root, Siyah Fare, Something, The Bag, Vitruta ve Why Note.

Tarih: 22-24 Aralık

Saat: 10.00 – 20.00

Yer: Tomtom Kırmızı

Adres: Tomtom Kaptan Sokak, No: 1 34433 Beyoğlu