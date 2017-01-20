FIFTY SHADES FREED FİLMİNDEN İLK TRAILER YAYINLANDI!

Müşra Demir - EYL 11, 2017 PAZARTESI


Bekleyiş nihayet sona erdi! Üçlemenin son filmi Fifty Shades Freed / Özgürlüğün Elli Tonu filmi ilk trailerını serinin hayranlarının beğenisine sundu. 

Bu yıl düğün trendlerini etkileyeceğine emin olduğumuz Anastasia’nın gelinliğinden; eli silahlı bir Christian Grey’e; pek çok detay gördüğümüz film; Jamie Dornan’ın denizden çıkış sahnesiyle de çok konuşulacak gibi görünüyor. 

Anastasia’nın vintage görünüme sahip gelinliği ise afişteki haliyle gözlerimizi kamaştırıyor.

2018 Sevgililer Günü’nde vizyona girecek filmi merakla bekliyoruz!

 

Müşra Demir

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