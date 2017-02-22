FIRFIR VE VOLANLI PARÇALAR İÇİN İLHAM VERİCİ ÖNERİLER



2017 İlkbahar / Yaz sezonunu iple çekiyor olmamazın sebebin de, kesinlikle bu fırfır ve volanlı parçaların da payı büyük. İster gömlek ya da etek üzerinde isterseniz de elbiseleriniz için fırfırlı, volanlı modeller seçerek bu akıma kolayca kapılabilirsiniz.

Fakat stil sahibi görünen bu parçaya kombin konusunda dikkatli yaklaşmakta fayda var. Gömlek ve jean ikilisi en garanti çözümlerden olurken, desen de biraz uzak durmak önemli. Çünkü başrol fırfırın.

Siyah ve beyaz ikilisini hareketlendiren fırfırlı etekleri çok seviyoruz.

Görsel: Sandra Semburg

