

FIT IN CLASS’TA YOGA DERSLERİNE KATILMANIZ İÇİN 5 İYİ NEDEN

Tek bir üyelikle sınırsız grup dersi sunan Fit in Class ile farklı salon ve stüdyolarda yoga derslerine katılarak hem beden ve ruh sağlığınızı koruyabilir, hem de negatif enerjilerden kurtularak daha mutlu olabilirsiniz!

Son dönemde popülaritesi artan grup derslerinden olan yoganın hem bedeninize hem de ruhunuza oldukça faydası vardır. Kalp sağlığından, sindirim sistemine, omurilik sağlığında zihin sağlığına kadar, yoga çok geniş yelpazede sağlığımıza katkıda bulunur.

Fit in Class ile Yoga Derslerine Katılmanız İçin 5 İyi Neden

Esnekliği ve Kas Gücünü Arttırmak için: Yoga vücut esnekliğinin artmasının yanında güçlü kasların oluşmasına da yardımcı olur. Düzenli olarak yoga yapıldığında kademeli olarak vücudun esnediğini fark edersiniz. Ayrıca sırt ve artrit ağrılarının giderilmesine iyi gelir.

Vücut dengesini ve Duruş Bozukluklarını Düzeltmek için: Ofis ve masa başı işler de genellikle kafa öne eğik pozisyonda çalışıldığından belirli bir süre sonra boyundan başlayan kas ağrıları giderek bütün vücudu kaplar. Düzenli olarak yoga yapmak denge kaybı hastalıklara yakalanma riskini azaltır ve kamburluk sorunlarına yakalanma riskini azaltır.

Kan Akışını Hızlandırmak için: Yogada yapılan spesifik hareketler kan dolaşımının bütün vücutta sağlıklı şekilde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Beyinden ayaklara kadar düzenli olarak kan dolaşımı sağlar. Kan dolaşımını arttırması kan pıhtılaşmasına da engel olur.

Kalp Sağlığı için: Düzenli olarak yapılan yoga hareketleri kalp ritminin düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

Mutlu Olmak İçin: Yoga yaparak mutluluk hormonlarınızı yükseltebilir, stresi ve kötü enerjiyi dışarı atarsınız. Yorgunluk ve stresten kaynaklanan depresyonu önleyebilir, motivasyonunuzu arttırarak zihin koordinasyonuzu düzenlemeye yardımcı olur.

Faydaları saymakla bitmeyen yoga derslerine ayda 99 TL ile Fit in Class’ın bünyesinde bulunan The Meridian Club, Gym Bebek, Mood City, Omsiva Yoga gibi birçok farklı salon ve stüdyoda katılabilirsiniz.

www.fitinclass.com



