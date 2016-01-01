FONDÖTEN UYGULAMANIN 5 FARKLI YOLU



Yıllardır makyaj yaparken öğrendiğimiz bir şey varsa o da uygulamak için tek bir doğru yol olmayışıdır. Cilt tipinize ve ulaşmak istediğiniz kapatıcılık düzeyine bağlı olarak farklı metotlar uygulayabilirsiniz. Konu sıvı fondöten ise bahsettiğimiz farklı metotlara bir göz atalım.

Bu metotlar cilt tipinize ve istediğiniz kapatıcılık düzeyine göre farklılık gösterecektir. Unutmayın, sizin için en uygun olan makyaj uygulama yöntemini ancak deneme yanılma yoluyla öğrenebilirsiniz. Eğer fondöteniniz doğru uygulanırsa geri kalan makyajınız da harika gözükecektir.



