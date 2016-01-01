FOREVER NEW’DE DÖRT GÜNLÜK ALIŞVERİŞ MARATONU BAŞLIYOR!





Avustralyalı giyim markası Forever New, her yıl heyecanla beklenen Black Friday için çok özel bir kampanya düzenliyor. 24 – 26 Kasım tarihlerinde, forevernew.com.tr üzerinden gerçekleşen tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim yapılırken, mağazalarda ise puan kazanma imkanı sunuluyor. Bu üç günlük alışverişin ardından gelen Siber Pazartesi’de ise, online alışverişlerde tüm ürünlerde yüzde 25 indirim ve ücretsiz kargo imkanı moda tutkunlarını bekliyor.

Dünyada modaya yön veren Paris, Londra, Milano ve New York’tan ilham alarak, tasarımlarını feminen güzellikle birleştiren Avustralyalı giyim markası Forever New’un tam dört gün sürecek Black Friday ve Siber Pazartesi kampanyaları ile kadınlar sofistike bir şıklığa bürünmeye hazırlanıyor.

Online ve mağazalarda kampanya

24 Kasım’da başlayan Black Friday kampanyasını hafta sonunda da sürdüren Forever New, internet sitesi forevernew.com.tr üzerinden yapılan tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim sunuyor. Bu yıl kampanyasını mağazalarına da taşıyan Forever New, bu alışverişlerde ise 20 kat Paropuan kazandırıyor.

Forever New, Siber Pazartesi’de de moda tutkunlarının alışveriş keyfini sürdürüyor. 27 Kasım’da online’daki tüm alışverişlerde yüzde 25 indirim yapılırken, kargo ücreti de alınmıyor.

İlham veren koleksiyon

Her koleksiyonunda farklı bir hikayeyle karşımıza çıkan Forever New, yeni sezonda bohem stilden lüks ögelere uzanan zamansız parçalarıyla kadınların kalbini kazanıyor. Uzun kollu minilerden kabarık balo elbiselerine, nakış, inci ve kuşgözü detaylarıyla hareketlenen bluzlardan yün kaban ve yapay kürklü montlara uzanan zengin koleksiyon, şehirli kadınlar güçlü duruşunu kusursuz bir şekilde yansıtıyor.

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