FOREVER NEW’DEN KIŞA PASTEL DOKUNUŞ!





Avustralyalı giyim markası Forever New, soğuk kış günlerinde renkleriyle içleri ısıtan parçaları moda tutkunlarının beğenisine sunuyor. Forever New’un imza renkleri pembe, uçuk mavi ve açık gri, kış ortasında adeta baharı müjdeliyor. Çiçek nakışlı çantalar bu yıl da etkisi sürdürürken, zincirli modeller de sıklıkla karşımıza çıkıyor. Günlük giyimde jean pantolonlarını önden bağlamalı crop trikolar ile tamamlayan kadınlar, davetlerde ise kabarık balo elbiseleriyle sofistike bir görünüme bürünüyor.

Dünyada modaya yön veren Paris, Londra, Milano ve New York’tan ilham alarak, tasarımlarını feminen güzellikle birleştiren Avustralyalı giyim markası Forever New, kışın soğuk günlerini sıcacık bir koleksiyon ile karşılıyor.

Her koleksiyonunda farklı bir hikaye ile karşımıza çıkan Forever New, bu kez pastel renkler ve desenler ile kadınların zarif görünümüne vurgu yapıyor. Pembe, uçuk mavi ve gri tonlarının ön planda olduğu koleksiyonda, kırmızı, siyah ve laciverte de yer veriliyor. Günlük giyimde jean pantolonlar, önden bağlamalı, vücudu saran crop trikolar ile kombinlenirken, biker ceketler ve sırt çantaları, bu spor – şık görünümü tamamlıyor.

Tüm bakışlar üzerinizde!

Bu kış kadınlar gardıroplarında elbiseler için geniş bir bölüm ayırıyor. Ofis giyiminde bele oturan, etek uçları hareketli modeller, şıklığı ve konforu bir arada sunuyor. Davetlerde ise kabarık balo elbiseleri ve anvelop kapanan drapeli modeller, ışıltılı portföy çantalar ve stilettolar ile birlikte göz kamaştırıcı bir silüet yaratıyor.

Zincir etkisi

Forever New kadınları, kombinlerine son dokunuşu birbirinden şık çanta ve şallar ile gerçekleştiriyor. Çiçek nakışlı çantalar bu yıl da etkisini sürdürüyor. Zincir saplı çantalar ise günlük giyimden davetlere kadar her ortama uygun renk ve desenleriyle ön plana çıkıyor. Özel doku ve desenlerin hakim olduğu şallar moda tutkunlarının havasını değiştirirken, takıdan vazgeçmeyenler de minimal küpelerin ışıltısına kapılıyor.

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