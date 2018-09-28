Fransız Kadınların Bu Sezon Gardıroplarına Ekledikleri 5 Parça

Şık kelimesini somutlaştıran Fransız kadınların, hem görünümleri hem de alışveriş listeleri elbette ki radarımızda.

Etkileyici stillerinin arkasında; sezgisel olarak neyin iyi göründüğünü biliyor olmaları yatıyor olsa gerek. Gerçekten yalın ve cool bir gardıroba sahip olan Fransız kadınların yeni sezon gözdelerine uzaktan şahit olmak yerine, mercek altına aldığımız alışveriş listelerine göz atmaya ne dersiniz?

Sonbahar / Kış 2018 trendleri hakkında da ipuçları edinmenizi sağlayacak bu öneriler, Parizyen ruhunu da yüksek doz yansıtmakta.

Zarif ve klasik parçalardan vazgeçmeyen Fransız kadınların, sonbahar trendlerinden de etkilenerek gardıroplarına ekledikleri beş parça.

Geniş Kesim Pantolon

Fransız kadınlarından alacağınız en iyi stil tavsiyesi “Az çoktur” olacaktır muhtemelen. Bu çizgiden ilerlemeye kararlıysanız, maskülen çerçeve eşliğinde, basit bir tişört ve geniş kesim pantolon giymeyi sevmeyi yeniden denemelisiniz.

Son bir dokunuş olarak klasik kahverengi deri kemere ne dersiniz?

Deniz Kabuklu Aksesuarlar

Evet, kabuklu aksesuarların modası henüz bitmedi. Tüm yaz boyunca, deniz kabuklarının pek çok tasarımcı için gerçek bir ilham kaynağı olduğu ortada. Tercihlerinizi bu alana yöneltmeye devam edebilirsiniz.

Bisikletçi Şortları

Bisikletçi şortlarını giymenin en iyi yolu onları uzun bir gömlek ya da blazerlarla eşleştirmek olacaktır.

Spor ayakkabı yerine topuklu ayakkabı giymenizi tavsiye ederiz. Çok rahat ve sportif bir görünüm yakaladınız bile.

Takım Elbise (Mutlaka)

Sonbahar / Kış 2018 sezonuna gardırobunuzu hazırlarken takım elbise kısmını kesinlikle es geçmemenizi öneririz.

Bu konudaki ilham kaynağımız podyumlar olurken, ceketinizi mutlaka renk açısından eşleşen bir pantolonla giymeyi tercih etmelisiniz. Geniş kesim ve mutlaka canlı renklerde bir takım seçmeyi unutmayın.

Parmak Arası Terlik

Bu kısmın altını renkli kalemlerle çiziyoruz. Havaianas markası moda sahnesine geri döndü. Eşarp baskılı bir elbise ile giymeyi tercih edebilirsiniz.