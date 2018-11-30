Fransız Kadınların En Çok Tercih Ettiği 10 Güzellik Ürünü

Fransız kadınların ilham verici stilleri, elbette ki kendini güzellik konusunda da hissettiriyor.

Fransa’nın bir güzellik mabedi olduğu zaten en bilinen gerçeklerden. İşte ürün avına çıkmak için en geçerli nedenler karşınızda.

Makyaj çantanızı yeniden gözden geçirmek için doğru noktadasınız.

Homéoplasmine Ointment

Bir eczane kahramanı!

Bu ürün kuru dudaklar için oluşturuldu ama cilt, dirsekler, kütiküller ve daha fazlası için mükemmel yumuşaklık sağlayan bir krem.

La Biafine

Yanıklar ve sürtünmeleri yatıştırmaya yarayan bir krem olarak tasarlanan bu ürün, çatlak ve pullu deriye nüfuz eden derin bir nemlendirici aynı zamanda.

Sanoflore Gelée Magnifica

Cildi temizleyen ve sabun içermeyen jel bir ürün. Model ve yıldızların favori ürünü.

Embryolisse Concentrated Lait-Crème

Fransızlar için kült bir ürün!

Ciltteki kızarıklıkları yatıştırmak için tercih edilmekte.

Leirac Paris Dioti Gel Anti-Puffiness Eye Gel

Koyu halkaları hızlıca ortadan kaldırmak isteyenler için birebir. Üründe, sıkılaştırma ve yumuşatma için bitki ekstreleri kullanılmakta.

Vichy Pureté Thermale One Step Cleanser

Hafif, ultra yumuşak ve gül kokulu bu köpüklü temizleyici, hassas ciltler için mükemmel seçim.

A313 Vitamin A Pommade

A vitamininin gücü adına.

Yorgun cildin nemini yeniden geri sağlayan bu üründe sadece küçük bir miktara ihtiyacınız var.

Nuxe Après-Soleil Lait Fraicheur Apres Soleil Visage Et Corps

Fransa’nın en sevilen güzellik markalarından biri olan Nuxe’un bu losyonu, bronzlaşmaya yardımcı olmakta.

A-Derma Epitheliale A.H Repairing Cream

İçeriğinde Rhealba yulaf ve hyaluronik asit bulunan bu krem, ​​lekelerle mücadele eder ve cildi onarır.

Sanoflore Véritable Eau Florale de Rose Ancienne Bio

Cildinizi ferahlatan bir ürün mü arıyorsunuz? Sanoflore’nin gül kokulu seçeneği cildinizi tazelemeye ve ferahlatmaya hazır.