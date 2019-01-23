Galvin Ristorante Uluslararası Şefleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Deniz mahsullerini işleme konusundaki başarısıyla tanınan şef Galvin misafirlerini de hazırladığı özel balık menüsü ile ağırlayacak.

İstanbul’un en iddialı İtalyan restoranı Galvin Ristorante, her ay mutfağına konuk ettiği uluslararası şeflerle misafirlerine İtalya’nın farklı bölgelerinin lezzetlerini sunmaya devam ediyor. Aralık ayında İtalya’nın ünlü şefi Andrea Costantini’yi özel trüf menüsüyle konuk eden Galvin, Ocak ayında da Sicilya’nın en ünlü şefi Antonio Cicero’yu deniz mahsülleri ve balık menüsüyle mutfağında ağırlamaya hazırlanıyor.

Mutfak çalışmalarına farklı bir bakış açısı ve felsefeyle yaklaşan ünlü şef,

servis ettiği yemeğin kişisel şova dönüşmesine karşı. Mümkün olduğunca az müdahale ile özenle seçilmiş malzemelerin hakkını vermeye çalıştığını vurgulayan şef, Galvin misafirlerine de Sicilya mutfağından yerel tariflerle oluşturduğu balık ağırlıklı bir menü hazırlayacak.

Özel lezzet tutkunları, Nişantaşı’da tarihi Maçka Palas binasında yer alan Galvin Ristorante’de, ünlü Sicilyalı şef Antonio Cicero’nun hazırladığı özel mönüyü, 29-30 Ocak tarihlerinde tatma ayrıcalığını yaşayacak.