Game of Thrones’un 8. Sezonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nisan 2019’da yayınlanacağı açıklanan dizi hakkında bilgilerinizi tazelemek istedik.

Ufak bir uyarı: Diziyi güncel olarak takip etmiyorsanız bu içeriğimiz sizin için spoiler barındırabilir 🙂

Bu rakam sizi hayal kırıklığına uğratmasın! Zira bölümler 80 dakika ve üzeri sürede olacak. Her bölümün bir film tadında olacağı kesin.

Joffrey‘nin ölümü ve destansı savaş sahnesi dahil olmak üzere önceki sezonların akıllara kazınan sahnelerinin kolajlandığı bir fragman yayınlandı.

Emilia Clarke canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin sonu hakkında bu zamana kadar ipucu vermese de finale dair yaptığı “Beni altüst etti” açıklaması merak uyandırmaya yetti.

8. sezonda dillere destan olacak bir savaş sahnesi yer alacak. Bu sahnenin çekiminin 55 gün sürdüğü biliniyor.

Winterfell’a geri dönen Arya elini kana bulamaya devam edecek gibi görünüyor. Büyük savaşta cesur Arya’yı da izlememek için hiçbir neden göremiyoruz.

Winterfell not looking so hot. From Steven McAuley: https://t.co/iXpiqyfEOP pic.twitter.com/tEsMc174cp

— Crown_For_A_King (@Crown_ForAKing) 31 Ocak 2018