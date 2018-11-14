Game of Thrones’un 8. Sezonu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Nisan 2019’da yayınlanacağı açıklanan dizi hakkında bilgilerinizi tazelemek istedik.

Ufak bir uyarı: Diziyi güncel olarak takip etmiyorsanız bu içeriğimiz sizin için spoiler barındırabilir 🙂

1# Final sezonu 6 bölümden oluşacak.

Bu rakam sizi hayal kırıklığına uğratmasın! Zira bölümler 80 dakika ve üzeri sürede olacak. Her bölümün bir film tadında olacağı kesin.

2# Yeni bir fragman yayınlandı.

Joffrey‘nin ölümü ve destansı savaş sahnesi dahil olmak üzere önceki sezonların akıllara kazınan sahnelerinin kolajlandığı bir fragman yayınlandı.

3# Daenerys Targaryen’ın sonu ne olacak?

Emilia Clarke canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterinin sonu hakkında bu zamana kadar ipucu vermese de finale dair yaptığı “Beni altüst etti” açıklaması merak uyandırmaya yetti.

4# Bizi destansı bir savaş daha bekliyor.

8. sezonda dillere destan olacak bir savaş sahnesi yer alacak. Bu sahnenin çekiminin 55 gün sürdüğü biliniyor.

5# Savaşta Arya da mı olacak?

Winterfell’a geri dönen Arya elini kana bulamaya devam edecek gibi görünüyor. Büyük savaşta cesur Arya’yı da izlememek için hiçbir neden göremiyoruz.

6# Winterfell’in akıbeti ne olacak?

Senaryolar saklansa da 2018’in başında Twitter’da bir fotoğraf internete sızdırılmıştı. Karede Winterfell’in alevler içinde olduğu görülüyordu. Bu da akıllara “Winterfell kurtulamayacak mı?” sorusunu getiriyor.

7# Jon ve Cercei neden bir arada?

İnternete sızan fotoğraflar arasında Jon ve Cersei‘nin King’s Landing’te bir arada olduğu görülüyor. Yüksek ihtimalle Jon, Cercei’yi ikna çabalarına devam edecek.

8# Khal Drogo geri mi dönüyor?



Khal Drogo’ya hayat veren Jason Momoa’nın dizinin yaratıcıları David Benioff ve D. B. Weiss ile paylaştığı bu Instagram karesi merak uyandırdı. Dizide bir flashback sahnesi olabileceği düşünülüyor.

9# Herkes aynı takımda olacak.

Yönetmen ve yazar Bryan Cogman‘a göre, son sezonun teması beraberlik olacak. Yıllarca birbirleriyle savaşan, her biri farklı amaçtaki karakterlerin ortak bir düşman karşısında birlik olacağı hemen herkesin ortak düşüncesi.