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Game of Thrones’un 8. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Nihayet beklenen tarih açıklandı!

Game of Thrones’un sekizinci sezonu 14 Nisan 2019 günü başlıyor. Bir yıldan daha fazla süredir beklemede olduğumuz için bu tarihin açıklanmış olmasına heyecanlanmamız normal değil mi?

Sekizinci ve son sezonuyla HBO’da yayınlanmaya başlayacak Game of Thrones’un ilk normal uzunluktaki fragmanı da paylaşıldı.

Stark ailesinin hayatta kalan üyelerinden; Sansa, Arya ve Jon’un göründüğü sahneyle açılan fragmanda bir sahne dikkatlerden kaçmadı.

Arya ve Sansa’nın heykelleri şu anki hallerine benzerken, Jon’un heykeli ise yaşlanmış halini göstermekte. Bu detay da Jon’un kardeşlerinden daha uzun yaşayabileceği anlamına gelebilir mi?

İşte tekrar tekrar izlemelik o fragman;

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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