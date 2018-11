Game of Thrones’un 8. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklenen tarih açıkladı.

Game of Thrones’un final sezonu Nisan 2019’da başlıyor.

Dizinin yayınlandığı kanal HBO, heyecanla beklenen tarihi duyurdu. Dizinin yayınlanacak son sezonunun Nisan 2019’da başlayacağını açıkladı.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018