Game of Thrones’un 8. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

 

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Merakla beklenen tarih açıkladı.

Game of Thrones’un final sezonu Nisan 2019’da başlıyor.

Dizinin yayınlandığı kanal HBO, heyecanla beklenen tarihi duyurdu. Dizinin yayınlanacak son sezonunun Nisan 2019’da başlayacağını açıkladı.

 

Dizinin, yayınlanacak sekizinci ve aynı zamanda final sezonu toplam altı bölümden oluşacak.

HBO, yeni sezon tarihini ise diziden unutulmaz sahnelerle paylaştı.

 

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Not a Queen, a Khaleesi #ForTheThrone.

gameofthrones (@gameofthrones)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Bring me his head #ForTheThrone.

gameofthrones (@gameofthrones)’in paylaştığı bir gönderi ()

Game of Thrones’un Devam Dizisi Geliyor!

Yayınlanacak 8. sezonu ile final yapacak olan Game of Thrones’un devam dizisi için hazırlıklara başlandı.

Adı henüz açıklanmayan dizinin oyuncu kadrosuna Naomi Watts’ın eklenmesi, duyduğumuz heyecanı daha da artırdı.

Bu yeni yapımın arkasındaki isimler ise Jane Goldman ve George R.R. Martin. Dizi, HBO’da yayınlanacak ve Game of Thrones’un sekiz bin yıl öncesini anlatacak.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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