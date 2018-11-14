Game of Thrones’un 8. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Merakla beklenen tarih açıkladı.

Game of Thrones’un final sezonu Nisan 2019’da başlıyor.

Dizinin yayınlandığı kanal HBO, heyecanla beklenen tarihi duyurdu. Dizinin yayınlanacak son sezonunun Nisan 2019’da başlayacağını açıkladı.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) November 13, 2018

Dizinin, yayınlanacak sekizinci ve aynı zamanda final sezonu toplam altı bölümden oluşacak.

HBO, yeni sezon tarihini ise diziden unutulmaz sahnelerle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Not a Queen, a Khaleesi #ForTheThrone. gameofthrones (@gameofthrones)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Kas, 2018, 9:47öö PST )

Bu gönderiyi Instagram’da gör Bring me his head #ForTheThrone. gameofthrones (@gameofthrones)’in paylaştığı bir gönderi ( 13 Kas, 2018, 12:53ös PST )

Game of Thrones’un Devam Dizisi Geliyor!

Yayınlanacak 8. sezonu ile final yapacak olan Game of Thrones’un devam dizisi için hazırlıklara başlandı.

Adı henüz açıklanmayan dizinin oyuncu kadrosuna Naomi Watts’ın eklenmesi, duyduğumuz heyecanı daha da artırdı.

Bu yeni yapımın arkasındaki isimler ise Jane Goldman ve George R.R. Martin. Dizi, HBO’da yayınlanacak ve Game of Thrones’un sekiz bin yıl öncesini anlatacak.