Game of Thrones’un 8. Sezonundan İlk Fragman

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 76. Altın Küre adayları listesinde HBO’ya ait diziler için toplamda 9 prestijli adaylık söz konusu. Sharp Objects, Succession ve Barry gibi yapımlar başı çekenlerden.

HBO, tüm bu adaylıklar için adeta bir teşekkür niteliği taşıyan, (evet, açıklanan bu listede adaylığı bulunmasa da) Nisan 2019’da yayınlanması planlanan Game of Thrones’un son sezonu için ilk teaser’ı paylaştı.

Tabii ki bu teaser’da final sezonunu kolayca çözmemizi sağlayan bilgilere yer yok. Hatta akıllara yeni soru işaretleri de bıraktı diyebiliriz.

Her neyse, görebildiğimiz şey, yapımın ikonik açılışında haritayı hızla tüketen buz ve ateş oldu.

Kesin bilgi şu ki; Game of Thrones son sezonuyla Nisan 2019’da bizlerle oalcak.