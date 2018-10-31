Game of Thrones’un Devam Dizisinin Sürpriz Başrol Oyuncusu

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Oscar adaylı oyuncu Naomi Watts, Game of Thrones’tan binlerce yıl öncesinin anlatılacağı dizinin açıklanan ilk başrol oyuncusu oldu.

Yayınlanacak 8. sezonu ile final yapacak olan Game of Thrones’un devam dizisi için hazırlıklara başlandı.

Adı henüz açıklanmayan dizinin oyuncu kadrosuna Naomi Watts’ın eklenmesi, duyduğumuz heyecanı daha da artırdı.

Naomi Watts

Bu yeni yapımın arkasındaki isimler ise Jane Goldman ve George R.R. Martin. Dizi, HBO’da yayınlanacak ve Game of Thrones’un sekiz bin yıl öncesini anlatacak.

Naomi Watts’ın canlandıracağı karakterle ilgili paylaşılan yorumlar ise karanlık sırları olan karizmatik biri olduğu yönünde.

Dizinin Ak Gezenler’in doğuşunun anlatılacağı tahmin ediliyor.

 

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