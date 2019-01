Game Of Thrones’un Spinoff Projesinin Oyuncu Kadrosu Açıklandı!

İkonik dizi Game of Thrones’un final sezonunu heyecanla beklerken spinoff projesi The Long Night’ın oyuncu kadrosu da şekillenmeye başlıyor. Şimdiye kadar yapımda rol alacağı kesinleşen isimlere göz atalım:

Naomi Watts

Dizinin bizleri en heyecanlandıran ismi şüphesiz ki Naomi Watts. Ünlü oyuncuyu tanıtmaya pek lüzum yok. Yeteneğiyle pek çok kez rüştünü ispat etmiş bir isim. Naomi Watts verdiği bir röportajda The Long Night’taki karakterini “karanlık sırları olan karizmatik bir karakter” olarak tanımlıyor.

Josh Whitehouse

Onu BBC yapımı Poldark’tan tanıyoruz. Whitehouse, Naomi Watts ile başrolü paylaşacak.

Naomi Ackie

Daha önce Star Wars: Episode IX ve Lady Macbeth’te rol alan Ackie yeni oyunculardan.

Denise Gough

İrlandalı aktris The Witcher 3: Wild Hunt ve Robin Hood gibi filmlerdeki ufak rolleriyle tanınıyor. Gough’un oyunculuk tecrübeleri daha çok tiyatro ağırlıklı. Kendisi Londra, Liverpool, Dublin ve Broadway’de sahne almış bir oyuncu.

Jamie Campbell Bower

Sanıyoruz ki onu Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald filminden tanıyacaksınız. Daha önce The Twilight Saga: New Moon’da da rol alan oyuncu genç yeteneklerden.

Sheila Atim

Sheila Atim de oyunculuğunu tiyatro sahnelerinde geliştirenlerden. Onu yine de Hulu dizisi Harlots’tan hatırlamanız mümkün.

Ivanno Jeremiah

Humans dizisi fanları onu hemen tanıdı bile! Ayrıca Jeremiah Black Mirror’ın “Shut Up and Dance” bölümünde de rol aldı.

Georgie Henley

Georgie Henleyi Disney’in Chronicles of Narnia filminde rol aldı.

Alex Sharp

2017’de Nicole Kidman ve Elle Fanning ile How to Talk to Girls at Parties filminde rol aldı. Ayrıca Alex Sharp, ”The Curious Incident of the Dog in the Night-Time” tiyatro oyunundaki performansı ile Tony ödülü kazanan en genç aktör oldu.

Toby Regbo

Genç Dumbledore olarak bildiğiniz Toby Regbo da The Long Night kadrosunda yer alıyor.