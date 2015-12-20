GAP’İN BAHAR MÜJDECİSİ YENİ KOLEKSİYONU TARZIYLA GÖZ ALIYOR



Şıklığa ve rahatlığa bahar neşesi ekleyen Gap, bu yıl yine ikonik ürünlerin modern yorumlarıyla hem kadın hem erkekler için göz alıcı bir bahar koleksiyonuna imza attı.

Baharın müjdecisi yepyeni Gap ürünleri Mart ayı itibariyle vitrinlerde yerini alıyor. Pembe, mavi, bordo ve yeşil renklerin uçuk tonlarıyla, denimin şık kesimleriyle, siyah, beyaz ve grinin çizgili kombinleriyle süslü yeni Gap İlkbahar Kadın ve Erkek koleksiyonlarında, baharlık aksesuarlar da unutulmadı.

Gap İlkbahar Kadın Koleksiyonu

Gap’in yeni sezon Kadın Koleksiyonu, ikonik denim parçaların yanı sıra baharların vazgeçilmezi chino pantolonların da hakkını veriyor. Eğlenceli desenleriyle göz alan elbiseler, çeşitli detaylarla hareketlendirilen t-shirtler ve farklı renklerle çizgileri aynı anda taşıyan üst giyim parçaları koleksiyonun dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. Kalın montlarımızı rafa kaldıracağımız bahar aylarında her kombinin kurtarıcısı olacak dış giyim parçalarıyla birbirinden şık fularları da yine Gap İlkbahar Kadın Koleksiyonu’nda bulmak mümkün. Gap logolu ürün tutkunlarını da unutmayan yeni ilkbahar koleksiyonu, klasikt-shirt ve sweatshirtlerin yanı sıra baharlık şapkalara da logolu bir dokunuş katıyor.

Gap İlkbahar Erkek Koleksiyonu

Gap’in İlkbahar Erkek Koleksiyonu’nun başrolünde rahat kesimler var. Gap İlkbahar Erkek Koleksiyonu bomber ceketlerin cool duruşuyla logolu ürünlerin vazgeçilmez cazibesini bir arada sunarken, ister logolu ister logosuz bir Gap sweatshirtü rahat kesimli pek çok alt parçayla kombinlemek mümkün. Çizgi ve mini çiçek desenlerini gömlek ve t-shirtlere başarıyla yerleştiren Gap erkek koleksiyonu, yaklaşan bahar aylarında yine şıklığı ve rahatlığı bir arada sunacak.

