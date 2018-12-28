Gece Yarısından Sonra Harika Gözükecek 5 Saç Modeli

2019 yılında da ışıltınız ve şıklığınızı devam ettirmek için; bozulmama garantisi olan 5 saç modelini listeledik…

Bantu Düğümleri

Örgü oyununu bantu düğümleri ile bir üst seviyeye çıkarın. Aşağıda bırakacağınız uzun örgüler ile kusursuz bir parti görünümü elde edeceksiniz.

Gevşek toplama

Çabasız güzellik için favorimiz olan bu modelde; bir kaç parça saçı yüzünüze düşürebilirsiniz.

Dalgalı at kuyruğu

Dalgalar, at kuyruğunuza daha özenilmiş bir görünüm verecek. ,

Bandana

İpek bir bandana ile yaratacağınız bu görünüm, zamansız bir klasik olacak.

Sim bombası

Simli bir saç spreyi ile yaratabileceğiniz bu görünümde; girdiğiniz her odayı aydınlatacaksınız.



