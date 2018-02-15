GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIŞ OLİMPİYATLARININ CEZBEDİCİ BUZ PATENİ KOSTÜMLERİ

Nurdan Gündoğdu - ŞUB 15, 2018 PERşEMBE

 

 


Spor ve modanın el ele olduğu günlerin içindeyiz.

Devam etmekte olan 2018 Kış Olimpiyatları’nda bu gözler önüne serilmekte. Özellikle de buz pateni söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek cezbedici görünümler ve kareler ortaya çıkmakta.

Bu gösterişli kıyafetlere göz atarken, geçmişten bugüne değişen çizgiyi de görmek için hazır mısınız?

 

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Dorothy Hamill, 1976
1976 senesinde pembe elbisesi ve saç kesimiyle gözler Hamill’in üzerindeydi.

 

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Kristi Yamaguchi, 1992

 

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Tonya Harding, 1992

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Nancy Kerrigan, 1994

 

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Oksana Baiul, 1994

 

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Michelle Kwan, 1998

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Tara Lipinski, 1998

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Sarah Hughes, 2002

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Johnny Weir, 2010

Meryl Davis and Charlie White, 2010

Görsel: Chicago Tribune

Ashley Wagner, 2014

Görsel: Hoch Zwei

Gracie Gold, 2014

Görsel: Valery Sharifulin

Mirai Nagasu, 2018

Nurdan Gündoğdu

 

 