GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIŞ OLİMPİYATLARININ CEZBEDİCİ BUZ PATENİ KOSTÜMLERİ



Spor ve modanın el ele olduğu günlerin içindeyiz.

Devam etmekte olan 2018 Kış Olimpiyatları’nda bu gözler önüne serilmekte. Özellikle de buz pateni söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek cezbedici görünümler ve kareler ortaya çıkmakta.

Bu gösterişli kıyafetlere göz atarken, geçmişten bugüne değişen çizgiyi de görmek için hazır mısınız?

Dorothy Hamill, 1976

1976 senesinde pembe elbisesi ve saç kesimiyle gözler Hamill’in üzerindeydi.

Kristi Yamaguchi, 1992

Tonya Harding, 1992

Nancy Kerrigan, 1994

Oksana Baiul, 1994

Michelle Kwan, 1998

Tara Lipinski, 1998

Sarah Hughes, 2002

Johnny Weir, 2010

Meryl Davis and Charlie White, 2010

Ashley Wagner, 2014

Gracie Gold, 2014

Mirai Nagasu, 2018