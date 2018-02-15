GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIŞ OLİMPİYATLARININ CEZBEDİCİ BUZ PATENİ KOSTÜMLERİ

Spor ve modanın el ele olduğu günlerin içindeyiz.
Devam etmekte olan 2018 Kış Olimpiyatları’nda bu gözler önüne serilmekte. Özellikle de buz pateni söz konusu olduğunda göz ardı edilemeyecek cezbedici görünümler ve kareler ortaya çıkmakta.
Bu gösterişli kıyafetlere göz atarken, geçmişten bugüne değişen çizgiyi de görmek için hazır mısınız?
Dorothy Hamill, 1976
1976 senesinde pembe elbisesi ve saç kesimiyle gözler Hamill’in üzerindeydi.
Kristi Yamaguchi, 1992
Tonya Harding, 1992
Nancy Kerrigan, 1994
Oksana Baiul, 1994
Michelle Kwan, 1998
Tara Lipinski, 1998
Sarah Hughes, 2002
Johnny Weir, 2010
Meryl Davis and Charlie White, 2010
Ashley Wagner, 2014
Gracie Gold, 2014
Mirai Nagasu, 2018