GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MET GALA TARİHİNİN UNUTULMAZ AKSESUARLARI

7 Mayıs gecesi düzenlenecek olan MET Gala’nın 2018 ayağını heyecanla bekliyoruz! Bu heyecanlı bekleyiş sırasında ise geçtiğimiz yıllara damgasını vuran saç aksesuarlarını sizler için listeledik!
2001: Diana Ross
Diana Ross’un tüylü şapkasını unutmak mümkün değil!
2003: Iman
Ünlü model; çiçekli saç aksesuarı ile egzotik bir hava yakalamıştı.
2005: Amanda Peet
Tamamı taşlı saç bandı ile gerçek bir prenses havası yakalamıştı!
2007: Jennifer Lopez
Diva dalgalarını ışıltılı bir toka ile tamamlamak tam J.Lo işi bir hareket!
2007: Kirsten Dunst
2006 yılında canlandırdığı Marie Antoinette ruhunu Met Gala kırmızı halısında da devam ettirmişti.
2009: Madonna
Tavşan kulaklarını kim unutabilir?
2010: Sarah Jessica Parker
Çok Carrie Bradshaw değil mi?
2011: Isabel Lucas
Baş aksesuarlarıyla takım küpeleriyle; gerçek bir Rönesans prensesi.
2011: Kate Hudson
O sırada hamile olan Kate Hudson; saç aksesuarı ile tüm gece ışıldayan isimlerden biri olmuştu.
2011: Fergie
Fergie, bu tarz saç aksesuarları popüler olmadan çok önce MET Gala kırmızı halısına taşımıştı bile.
2011: Naomi Campbell
Fiyonk şeklindeki topuzuna kondurduğu son dokunuş; onu gecenin yıldızlarından biri haline getirmişti.
2011: Demi Moore
Tüy, tüy, tüy!
2012: Linda Evangelista
Kim demiş tamamen siyah giymek sıkıcıdır diye?
2012: Karolina Kurková
Tamamı işlemeli bonesi ile; sessiz sinema döneminden bir yıldız gibi.
2013: Paloma Faith
Kişisel alanınızı korumak için harika bir aksesuar!
2013: Sarah Jessica Parker
Tüm açılardan kusursuz bir aksesuar!
2013: Katy Perry
Bu Dolce&Gabbana görünümünü kim unutabilir?
2014: Sarah Jessica Parker
Aslında SJP’nin tüm görünümlerinin bu listeye dahil olduğunu belirtmemiz gerek.
2014: Nicole Richie
Kayda değer bir aksesuar olmayabilir ama mor saçların bu listeye girmeyi hakettiğini düşünüyoruz.
2014: Beyoncé
Femme fatal file baş akseusarı ile oldukça gizemli görünüyor.
2014: Lupita Nyong’o
1920’ler stili elbisesi ve saç bantı ile gecenin en şık isimlerinden biri olmuştu.
2015: Rihanna
Rihanna’nın Guo Pei imzalı sarı kostümünün MET Gala tarihine geçtiğini belirtmemiz gerek. Tabii saç aksesuarının da etkisi bunda yadsınamaz.
2015: Selena Gomez
Floral saç aksesuarını kırmızı ruj ile tamamlayarak balansı sağlamıştı.
2016: Madonna
Baş akseusarı milyonlar değerindeydi.
2017: Cara Delevingne
MET Gala öncesinde saçlarını kazıtmış olan Delevingne; bunu avantaja çevirerek gecenin teknolojik konseptine uyum sağlamıştı.