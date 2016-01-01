GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MET GALA TARİHİNİN UNUTULMAZ AKSESUARLARI





7 Mayıs gecesi düzenlenecek olan MET Gala’nın 2018 ayağını heyecanla bekliyoruz! Bu heyecanlı bekleyiş sırasında ise geçtiğimiz yıllara damgasını vuran saç aksesuarlarını sizler için listeledik!

2001: Diana Ross

Diana Ross’un tüylü şapkasını unutmak mümkün değil!

2003: Iman

Ünlü model; çiçekli saç aksesuarı ile egzotik bir hava yakalamıştı.

2005: Amanda Peet

Tamamı taşlı saç bandı ile gerçek bir prenses havası yakalamıştı!

2007: Jennifer Lopez

Diva dalgalarını ışıltılı bir toka ile tamamlamak tam J.Lo işi bir hareket!

2007: Kirsten Dunst

2006 yılında canlandırdığı Marie Antoinette ruhunu Met Gala kırmızı halısında da devam ettirmişti.

2009: Madonna

Tavşan kulaklarını kim unutabilir?

2010: Sarah Jessica Parker

Çok Carrie Bradshaw değil mi?

2011: Isabel Lucas

Baş aksesuarlarıyla takım küpeleriyle; gerçek bir Rönesans prensesi.

2011: Kate Hudson

O sırada hamile olan Kate Hudson; saç aksesuarı ile tüm gece ışıldayan isimlerden biri olmuştu.

2011: Fergie

Fergie, bu tarz saç aksesuarları popüler olmadan çok önce MET Gala kırmızı halısına taşımıştı bile.

2011: Naomi Campbell

Fiyonk şeklindeki topuzuna kondurduğu son dokunuş; onu gecenin yıldızlarından biri haline getirmişti.

2011: Demi Moore

Tüy, tüy, tüy!

2012: Linda Evangelista

Kim demiş tamamen siyah giymek sıkıcıdır diye?

2012: Karolina Kurková

Tamamı işlemeli bonesi ile; sessiz sinema döneminden bir yıldız gibi.

2013: Paloma Faith

Kişisel alanınızı korumak için harika bir aksesuar!

2013: Sarah Jessica Parker

Tüm açılardan kusursuz bir aksesuar!

2013: Katy Perry

Bu Dolce&Gabbana görünümünü kim unutabilir?

2014: Sarah Jessica Parker

Aslında SJP’nin tüm görünümlerinin bu listeye dahil olduğunu belirtmemiz gerek.

2014: Nicole Richie

Kayda değer bir aksesuar olmayabilir ama mor saçların bu listeye girmeyi hakettiğini düşünüyoruz.

2014: Beyoncé

Femme fatal file baş akseusarı ile oldukça gizemli görünüyor.

2014: Lupita Nyong’o

1920’ler stili elbisesi ve saç bantı ile gecenin en şık isimlerinden biri olmuştu.

2015: Rihanna

Rihanna’nın Guo Pei imzalı sarı kostümünün MET Gala tarihine geçtiğini belirtmemiz gerek. Tabii saç aksesuarının da etkisi bunda yadsınamaz.

2015: Selena Gomez

Floral saç aksesuarını kırmızı ruj ile tamamlayarak balansı sağlamıştı.

2016: Madonna

Baş akseusarı milyonlar değerindeydi.

2017: Cara Delevingne

MET Gala öncesinde saçlarını kazıtmış olan Delevingne; bunu avantaja çevirerek gecenin teknolojik konseptine uyum sağlamıştı.



