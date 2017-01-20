GELECEK BURADA: iPhone X



Apple merakla beklenen, akıllı telefonun geleceği iPhone X’u duyurdu.

Muhteşem görünümlü, tamamı cam tasarımı olan cihaz etkileyici bir 5.8 inç Super Retina ekrana, A11 Bionic çipe, kablosuz şarj özelliğine ve çift optik görüntü stabilizasyonu özellikli geliştirilmiş bir arka kameraya sahip. iPhone X müşterilere, yeni TrueDepth kamera destekli Face ID’yi kullanarak cihazın kilidini açmanın, kimlik doğrulamanın ve ödeme yapmanın yenilikçi ve güvenli yeni bir yolunu sunuyor. iPhone X için 27 Ekim Cuma gününden itibaren 55’ten fazla ülke ve bölgede ön sipariş verilebilecek. 3 Kasım Cuma gününden itibaren ise mağazalarda bulunabilecek.

“On yıldan uzun bir süredir, amacımız tamamı ekran olan bir iPhone üretmekti. iPhone X bu vizyonun gerçekleşmiş hali,” diyen Apple’ın Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jony Ive sözlerine şöyle devam etti: “On yıl önce iPhone piyasaya sunulduğunda, Multi-Touch ile mobil telefonlarda çığır açtık. iPhone X, iPhone için yeni bir dönemi işaret ediyor. Cihaz değil, sunduğu deneyim ön plana çıkıyor.”

Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phillip Schiller ise şunları söyledi: “iPhone X akıllı telefonun geleceğidir. Yenilikçi TrueDepth kamera sistemi, etkileyici Super Retina ekran ve nöral sisteme sahip çok hızlı A11 Bionic Çip gibi yeni olağanüstü teknolojilerle dolu. iPhone X akıcı ve yeni kullanıcı deneyimlerini mümkün kılıyor. Face ID ile iPhone’un kilidini açmaktan, etkileyici AR oyunlarını oynamaya, Mesajlar’da Animoji paylaşmaya kadar çeşitli özellikleriyle iPhone’un önümüzdeki on yılının başlangıcı.”

Muhteşem Tam Ekran Tasarım

iPhone X, kıvrımlarını şık yuvarlak köşelerine kadar hassas şekilde takip eden tam ekran özellikli ekranıyla tasarımda yeni bir çığır açıyor. Tamamı cam ön ve arka yüzeyi gümüş veya uzay grisi renk seçenekleriyle bir akıllı telefonun şimdiye kadar sahip olduğu en dayanıklı camdan oluşuyor. Olağanüstü parlak Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelikten şerit, kusursuz şekilde çevresini sarmalayarak iPhone X’u güçlendiriyor. Yedi katmanlı boyama işlemi, cam kaplama üzerinde hassas renk nüansları ve opaklık sağlıyor. Yansıtıcı optik katman, zengin renkleri güçlendirerek, tasarımın dayanıklı olduğu kadar şık da olmasını sağlarken, suya ve toza karşı dayanıklı kılıyor.

Muhteşem Super Retina Ekran

Etkileyici 5.8 inç Super Retina ekran2 iPhone standartlarına çıkan ilk OLED panel. Muhteşem renklere, gerçek siyah tonlarına, bire bir milyon kontrast oranına sahip ve bir akıllı telefondaki en iyi sistem geneli renk yönetimine sahip geniş renk desteği sunuyor. HDR ekran Dolby Vision’ı destekliyor ve HDR10 ile birlikte fotoğraf ve video içeriğinin daha da muhteşem görünmesini sağlıyor. True Tone’un eklenmesi, ekranın beyaz dengesini daha doğal, kağıda benzer bir görünüm deneyimi için çevre ışığına uyum sağlamak üzere dinamik şekilde ayarlıyor.

iOS 11, Super Retina ekrandan tüm özellikleriyle yararlanacak şekilde yeniden tasarlandı. Ana Ekran düğmesinin yerini hızlı ve akıcı hareketler alıyor ve böylece, müşteriler doğal ve sezgisel bir şekilde iPhone X’da gezinebiliyor. Herhangi bir yerden ana ekrana dönmek için ekranı aşağıdan yukarıya doğru kaydırmak yeterli.

Face ID, Güçlü ve Güvenli Kimlik Doğrulama Sistemi

Face ID nokta projektör, kızılötesi kamera ve akıcı aydınlatmadan oluşan son teknoloji TrueDepth kamera sistemini kullanarak, iPhone X’da kimlik doğrulama işleminde çığır açıyor ve yüzü doğru bir şekilde haritalandırmak ve tanımak için A11 Bionic’ten güç alıyor. Bu gelişmiş derinlik algılayan teknolojiler iPhone’un kilidini güvenli bir şekilde açmak, Apple Pay’i etkin kılmak, güvenli uygulamalara erişim elde etmek ve daha birçok yeni özelliği sunmak için birlikte çalışıyor.

Face ID 30.000’den fazla görünmez kızılötesi noktayı yansıtıyor. Kızılötesi görüntü ve nokta şekli, yüzünüzün matematiksel bir modelini oluşturmak için nöral ağlardan gönderiliyor ve eşleşmeyi doğrulamak için verileri Secure Enclave’e gönderiyor. Üstelik, zaman içindeki fiziksel değişikliklere uyum sağlıyor. Yüzle ilgili tüm bilgiler, verilerin olağanüstü güvenliği sağlanarak Secure Enclave tarafından korunuyor ve kullanıcı gizliliğini korumak için tüm işlem bulutta değil, aygıtta gerçekleşiyor. Face ID, yalnızca müşteriler baktığında iPhone X’un kilidini açar. Fotoğraf ya da maskeyle yanıltmayı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Yeniden Tasarlanan, Portre Işığına Sahip Ön ve Arka Kameralar

Yeni 7 megapiksel TrueDepth kamera Face ID’nin geniş renk yelpazesini kaydetmesini sağlıyor, otomatik görüntü stabilizasyonu ve hassas pozlama kontrolü sunuyor ve alan derinliği efektine sahip harika selfie’ler için ön kameraya Portre modunu getiriyor.

iPhone X’da ayrıca, çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip 12 megapiksel çift arka kamera sistemi var. Geniş açılı kameradaki ƒ/1.8 diyafram, daha iyi fotoğraflar ve videolar için telefoto kameradaki ƒ/2.4 diyaframla birleşiyor. Yeni renk filtresi, daha derin pikseller ve Apple tasarımı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi gelişmiş piksel işleme, geniş renk yelpazesiyle çekim, loş ışıkta daha hızlı otomatik netleme ve daha iyi HDR fotoğraflar sunuyor. Yeni dört LED’li True Tone Flash, ışık değişmezliğini iki katına çıkarıyor ve Yavaş Senkron özelliğini içeriyor ve böylece, daha eşit oranda aydınlanan arka ve ön planlar sunuyor.

iPhone X’daki kameralar olağanüstü AR deneyimi için özel ayarlandı. Her kamera ayrı ayrı kalibre edildi, doğru hareket takibi için yeni jiroskoplara ve ivmeölçerlere sahip. A11 Bionic CPU takip ve ortam tanımayı gerçekleştiriyor ve GPU, 60f/s’de inanılmaz grafikleri mümkün kılıyor, bu arada, görüntü sinyali işlemcisi gerçek zamanlı ışık tahmini yapıyor. ARKit ile, iOS geliştiricileri TrueDepth kameradan ve arka kameralardan yararlanarak ekranın çok ötesine geçen, etkileyici ve akıcı deneyimler sunan oyunlar ve uygulamalar geliştirebilir.

Yeni kamera ayrıca, daha iyi video stabilizasyonu, 60 f/s’ye kadar 4K video ve 240 f/s’ye kadar 1080p ağır çekim ile şimdiye kadar bir akıllı telefonda bulunan en yüksek kalitede video kaydı sunuyor. Apple tasarımı video kodlayıcısı, en iyi kalitede video için gerçek zamanlı görüntü ve hareket analizleri sunuyor.

Ön ve arka kameralardaki Portre Işıklı Portre modu, iPhone’a muhteşem stüdyo aydınlatma efektleri sağlıyor ve müşterilerin beş farklı ışık stilinde hafif bir alan derinliği efektiyle göz alıcı portreler çekmesine olanak tanıyor.

Animoji Emoji’yi Hayata Geçiriyor

TrueDepth kamera, Animoji ile emojiyi yeni ve eğlenceli bir şekilde hayata geçiriyor. A11 Bionic ile birlikte çalışarak, TrueDepth kamera 50’den fazla farklı yüz kası hareketini kayıt ve analiz ediyor ve ardından, panda, tek boynuzlu at ve robot dahil olmak üzere bir düzine farklı Animoji ile bu ifadeleri animasyon haline getiriyor. iPhone X’e önceden yüklenmiş bir iMessage uygulamasıyla müşteriler, gülümseyen, somurtan ve daha fazlasını yapabilen Animoji mesajlarını kendi sesleriyle kaydedebiliyor ve gönderebiliyor.

Karşınızda A11 Bionic

Şimdiye kadar bir akıllı telefonda bulunan en güçlü ve en akıllı çip olan A11 Bionic, A10 Fusion’a göre yüzde 25 daha hızlı iki adet yüksek performanslı çekirdeğe ve yüzde 70 daha hızlı dört adet yüksek verimli çekirdeğe sahip altı çekirdekli CPU tasarımına sahip ve sektör lideri performans ve enerji verimliliği sunuyor. Yeni, ikinci nesil performans kontrol birimi altı çekirdeği eşzamanlı olarak bir araya getirip çok parçacıklı iş yükleri için yüzde 70’e kadar daha yüksek performans sunuyor ve iPhone 7’ye göre iki saat daha uzun pil ömrüyle müşterilere daha fazla güç sağlıyor. A11 Bionic ayrıca, önceki nesle göre yüzde 30’a kadar daha yüksek grafik performansı sunan üç çekirdekli bir tasarıma sahip Apple tasarımı GPU’yu entegre ediyor. Tüm bu güç, olağanüstü yeni yapay öğrenme teknolojisini, AR uygulamalarını ve 3D oyunları mümkün kılıyor.

Yeni A11 Bionic nöral sistem, çift çekirdekli tasarıma sahip ve gerçek zamanlı işlemler için saniyede 600 milyara kadar işlem gerçekleştiriyor. A11 Bionic nöral sistem, spesifik yapay zeka algoritmaları için tasarlanmıştır ve Face ID, Animoji ve diğer özellikleri mümkün kılıyor.

Kablosuz Gelecek için Tasarlandı

Cam arka yüzey tasarımı, birinci sınıf kablosuz şarj çözümü sunuyor. Kablosuz şarj özelliği, Apple.com/tr ve Apple Store’lardan edinilebilen Belkin ve mophie’nin yeni iki kablosuz şarj matını içeren belirlenmiş Qi ekosistemiyle çalışır.

Apple, 2018’de çıkacak olan, Apple tasarımı kablosuz şarj aksesuarı AirPower’ın tanıtımını yaptı. iPhone 8, iPhone 8 Plus veya iPhone X müşterilerinin Apple Watch Series 3 dahil üç adete kadar aygıtı aynı anda şarj etmesine olanak tanıyacak geniş bir etkin şarj alanı ve AirPods için isteğe bağlı yeni kablosuz şarj kılıfı sunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

• iPhone X 64 GB ve 256 GB modelleriyle gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerinde, 999 ABD Doları’ndan başlayan fiyatlarla Apple.com ve Apple Store’lardan ve ayrıca, Apple Yetkili Bayileri’nden ve operatörlerden (fiyatlar değişebilir) edinilebilecek.

• Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, İrlanda, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve ABD Virgin Adaları’nda müşteriler iPhone X’u 27 Ekim Cuma gününden itibaren sipariş edebilecek ve 3 Kasım Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.

• Geniş bir renk yelpazesinde sunulan deri ve silikon kılıflar dahil, Apple tasarımı aksesuarlar 169 TL’den başlayan fiyatlarla, yeni iPhone X Deri Folyo Kılıf ise 449 TL fiyatla edinilebilecek. Uyumlu renkte metalik kaplama seçenekleri olan Lightning Dock’lar da 229 TL fiyattan satışa sunulacak, fiyatlar değişebilir.

• iPhone X’u Apple’dan satın alan her müşteriye, mail’i kurarak, App Store’daki yeni uygulamaları göstererek ve daha fazlasını yaparak iPhone’larını özelleştirmelerine yardımcı olmak için mağazada veya online Kişiye Özel Kurulum sunulacak. 4

• iPhone X veya iOS 11 ile temel bilgilerle başlamak veya daha fazlasını yapmak isteyen herkes apple.com/tr/today sayfasından ücretsiz Today at Apple atölye çalışmalarına kaydolabilir.



