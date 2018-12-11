Gelecek Yılın Trendlerini Belirleyen 2018 Yılının En İyi Güzellik Görünümleri

Konsept ve dönem odaklı makyajların öne çıktığı 2018’in en iyi güzellik görünümleri; 2019’un makyaj trendlerini de etkileyecek. İşte en iyiler…









Lady Gaga

Venedik Festivali’ne gelirken yarattığı bu vintage görünümle yıla damgasını vurdu.

Kim Kardashian

MET Gala 2018’in en kusursuz makyaj görünümüne sahip olan Kardashian; mat makyaj görünümlerini yeniden hayatımıza sokacak gibi görünüyor.

Bella Hadid

Altın rengi eyeliner ve saç aksesuarları ile gotik prenses stilini gündelik yaşama uyarlanabilir kıldı.

Gigi Hadid

Rose gold ve nude tonlar onun işi!

Jennifer Lawrence

Dalgalı saçları ve mat makyajı ile; 90’lar mat makyajı trendinin 2018 Oscar Ödül Töreni ile sinyallerini vermiş oldu.

SZA

Yüz aksesuarları yeni yılda hayatımızda daha çok yer edecek. Cesaretimizi ise SZA’nın bu görünümünden alıyoruz.

Kylie Jenner

MTV Ödülleri’ndeki bu görünümü ile 2019 kış sezonunda mutlaka denemeniz gereken 7 saç renginden birine imza atmış oldu.

Bella Hadid

2019’da sarı farları daha çok görecek olmamızın sebebi…

Katy Perry

Özlediğimiz Pin-Up kızı görünümüyle bu listede olmayı hak ediyor.

Cate Blanchett

Çabasız ışıltısı ile her sezonun favorisi.

Emily Ratajkowski

Raquel Welch’e dönüştüğü bu görünümü; hacimli ve uzun saç isteğimizi körüklüyor.

Lady Gaga

Aslında Venedik Film Festivali’ndeki tüm görünümleri bu listede olmayı hak ediyor!

Gwyneth Paltrow

Heidi Klum-vari makyajı ile kusursuz görünüyor.

Evangeline Lilly

Turuncu ruja her zaman varız!

Kim Kardashian

Mat dudaklar ve smoky makyaj konusunda ilham kaynaklarımız arasında ilk sırada bu görünüm var.