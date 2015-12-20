GELİNLERİN DÜĞÜN ÖNCESİ EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ESTETİK MÜDAHALELER



Düğün gününüzü kusursuzca planlamaya çalıştıkça, eksiklerin daha da çoğaldığı gerçeği ortada.

O büyük gün için kendinizi hazırlarken büyük bir çaba sarf etmeniz gerektiğini de göz ardı etmeyin.

Genç ve taze görünüme oldukça takıntılıysanız, siz de bazı gelinler gibi önceden inzivaya çekilip, çeşitli müdahalelere teslim olabilirsiniz.

RealSelf tarafından yayınlanan bir liste, gelinlerin düğün öncesi güzelleşmek için yaptıkları hazırlıkların son durumunu gözler önüne seriyor.

Gelinlerin% 14,8’inin, son bir ay kala Botox yaptırmayı tercih ettikleri ortaya çıkmış. İkinci sırada ise CoolSculpting 8 soğutma teknolojisiyle bölgesel zayıflama) karşımıza çıkıyor. Gelinlerin% 8.4’ü ise bu bölgesel zayıflamanın gücüne inanıyor.

Son olarak, fotoğraflarda mükemmel bir gülüş bırakmak için yapılan müdahale geliyor. Invisalign (dişlere tel takmaya gerek kalmadan düzeltme işlemi) ise gelinlerin % 8’i oranında talep görmekte.

Hayatının en önemli günlerinden biri olarak düğün gününde mükemmel görünmeyi arzu eden gelinlerin göze aldığı müdahaleler bu şekilde.

Siz de düğün öncesi bu tür müdahaleler yaptırmayı düşünüyorsanız, profesyonel yardım almaya karar verdikten sonra işinizi son dakikalara bırakmamanızı öneririz.

