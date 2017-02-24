GEORGE CLOONEY NASIL EVLENME TEKLİF ETTİĞİNİ ANLATTI

İlişkilerini açıkladıkları 2014 tarihinden beri en merak edilen konulardan biri: George Clooney’nin eşi Amal Clooney’e nasıl evlenme teklif ettiğinden bahsediyoruz!

Geçtiğimiz gün The Late Show’ a katılan 55 yaşındaki Clooney, eşine nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı.

“Como Gölü’nde tanıştık. Ziyarete gelen bir arkadaşımın arkadaşıydı ve sonra onu aylarca kovaladım, sürekli bir şeyler yazıyor ve arıyordum.”

İlişkileri sonrasında evlilik teklif etmesinin 6 ayını aldığını söyleyen Clooney ekliyor. “Her şeyi çok önceden planladım. Yüzüğümü saklamalıydım. Bir müzik ayarlamalıydım.”

“Akşam yemeği pişirdim. Londra’dan dönmüştü ve çok şıktı. Aslında her zaman çok şıktır ama sanki planladığım şeye daha uygun giyinmişti.

Eşi tabakları kaldırmaya başladıktan sonra kutuyu masaya bırakan Clooney, sonrasında Amal Clooney’nin kutuyu bulmasını beklemiş. Kutuyu bulduğunda şaşıran ve yüzük olduğunu anlayan Amal Clooney’nin önünde diz çöken George Clooney; “Hayatımın geri kalanını sensiz geçirdiğimi hayal bile edemiyorum.” diyen Clooney “Cevabının ‘evet’ olduğunu umuyorum. çünkü 52 yaşındayım ve uzun süre kalçam bu şekilde durabileceğimi sanmıyorum.” dediğini de gülerek ekledi.

Çift, bu yıl ikiz bebek bekliyor.

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