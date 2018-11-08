Georgia Fowler’ın Diyet ve Egzersiz Rutini

Yeni Zelanda doğumlu model Georgia Fowler’ın formda kalmak için tercih ettiği beslenme ve egzersiz rutini mercek altında.

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 podyumunda da yürüyecek olan Fowler’ın diyet ve egzersiz rutini karşınızda.

Georgia Fowler’ın Beslenme Düzeni

Georgia Fowler’ın diyetinin en önemli maddesi; işlenmiş gıdalardan uzak durmak. Buna ilave olarak ise vücudu şekerden arındırmanın önemini de vurguluyor.

Uygulaması kolay görünüyor değil mi?!

Ünlü model özellikle de Victoria’s Secret gibi büyük şovlar öncesinde; meyvenin içerisindeki şekerden bile uzak durduğunu belirtiyor. Avokado, fındık, somon ve yeşillik onun bu süreçteki vazgeçilmezleri.

Alerjisinden ötürü süt ürünlerinden de kaçındığını ve neredeyse her zaman light yiyecekleri tercih ettiğini söylüyor, Fowler.

Fazla miktar kabonhidrat ise onun arasına mesafe koyduklarından.

Georgia Fowler’ın Egzersiz Planı

Victoria’s Secret modeli Georgia Fowler; istediği sonuçları alabilmek için tutarlılığı sağlamaktan yana olduğunu belirtiyor ve günlük bir antrenmandan asla geçmediğini de ekliyor.

Bu da; her gün temel olarak çalışıyor demek.

Gerçekten sıkı çalışmayı ve ağırlık yapmayı seviyorum.

26 yaşındaki model egzersiz rutini hakkında şunları söylüyor;

“Genelde her zaman antrenman yaparım ve asla hiç bir bahaneye yer yoktur. Bunu kendim için yapıyorum, çünkü orada olmak için çok çalıştım ve orada olmayı hakettiğimi göstermek istiyorum.”