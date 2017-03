GERÇEK LÜKSÜ ARAYANLARA

Kusursuz bir tatil imkânsız değil.Özellikle tercihiniz Maxx Royal Kemer Resort’tan yanaysa asla endişelenmeyin. Lüks hizmet ve tatil anlayışı burada tekrar yazılıyor.

Maxx Royal Kemer Resort’a gelirken sıradan ve beklentisiz bir tatil yapacağınızı düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz demektir. Burada geçireceğiniz tatil her şeyiyle sizi kendine bağlayan bir cazibeye sahip. Bir kez tadını aldınız mı, geri dönmeniz çok zor. Lüks tatilin gerçek karşılığı olan Maxx Royal Kemer Resort’u gördükten sonra bu konuda mütevazı davrandığımı düşünebilirsiniz. Kalabalıktan uzakta, izole ve sizi doğanın kucağında olduğunuza ikna edebilecek kadar rafine olan bu tesis, beraberinde birçok ayrıcalığı da getiriyor. Lüks hizmet, otelin öncelikli önem verdiği konuların başında geliyor. Tüm misafirlerine sunduğu üstün hizmetlerin yanında, daha özel hissetmek isteyenler için birçok ayrıcalık da bulunuyor.

Peki, bu ayrıcalıklar arasında neler var? Tatilinizi daha rahat geçirmek, her şeyi sizin yerinize başkasının düşünmesini istiyorsanız, Maxx Asistanlar devreye giriyor. Rezervasyon sırasında bu hizmeti istediğinizi belirtirseniz, sizinle ilgilenecek iki Maxx Asistan tatiliniz boyunca size eşlik edecektir. Otele girişinizden bir gün önce sizi arayarak odanızda özellikle bulunmasını istediğiniz bir şeyler olup olmadığı soruyorlar. Bu tercih ettiğiniz yastık tipinden tutun da, sabah kapınıza bırakılan gazeteye kadar birçok ihtiyacı kapsıyor. Tatil boyunca taleplerinize karşılık verecek iki Maxx Asistan ile WhatsApp’tan kurulan grup aracılığıyla iletişime geçebiliyorsunuz. Asistanlar gün başlarken oteldeki günlük programları ve aktivite bilgilerini paylaşıyor. Kısacası tatil boyunca aklınızı meşgul edebilecek birçok şeyi asistanlar sayesinde sorunsuz hâlledebiliyorsunuz.

Ana binada yer alan manzaralı odalardan ya da Laguna Suite’lerden farklı olarak daha ayrıcalıklı seçenekler arıyorsanız, Royal Beach Villa ya da Presidential Villa tam da size göre olabilir. Villalardan birinde kalacaksanız havaalanında Maxx Royal misafilerine özel CIP Terminal hizmetinden faydalanabilirsiniz. Bu villalarda dört gece konaklayacaksanız havalimanı transferiniz de ücretsiz. Ama ‘Ben yedi gece konaklayacağım ve bir an önce otele gitmek istiyorum’ diyorsanız da imdadınıza bir helikopter yetişiyor. Size temin edilen helikopter ile gidişte ve dönüşte rahatça ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Villalarda kalmanın size kazandıracağı hizmetler elbette bununla bitmiyor. Otele geldiğinizde şampanya ve çiçek buketiyle karşılanıyorsunuz.

Barınızda tüm içkiler bulunurken, oda servisinden de ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Üstelik otel içinde bulunan tüm alakart restoranlara ücretsiz girebiliyorsunuz. En ayrıcalıklı tarafı ise size ait bir butler (uşak) olması ve tatiliniz boyunca plajda bulunan cabana’ların kullanım hizmeti… Burada sayamadığımız birçok detayla birlikte artık kusursuz tatil anlayışı hayallerinizin de ötesinde.

Tadını damağınızda bırakacak lezzetler olmadığı sürece tatilin ne anlamı var ki? Maxx Royal Kemer Resort’un ayrıcalıklı olmasının sebeplerinden biri de birçok dünya mutfağının otel çatısı altında hizmet vermesi. Otelin ana restoranı olan Azure 24 ana binada bulunuyor.

Kahvaltıyı burada yapabilir; öğlen ve akşam yemeklerini de yine bu mekânda yiyebilirsiniz. Gece çorbası için uğrayacağınız restoran yine Azure 24. Ana bina içinde yer alan diğer lezzet durakları arasında Le Melange ve Chocolatier var. Fransız pastacılığının yansıması olan Le Melange’a girdiğinizde, gördükleriniz karşısında yaşayacağınız tek endişe ‘Bugün hangi tatlıyı yiyeceğim?’ olacak. Chocolatier’de yer alan çikolataların hepsi Maxx Royal’in kendi bünyesinde hazırlanıyor. Kırmızı biber gibi alışılmışın dışında tatlarla hazırlanmış çikolataları yemek ayrı bir zevk, bizden söylemesi. Azure Court kısmında yer alan restoranlar sizi tek düzeden çıkaracak birçok alternatifi barındırıyor.

Azure Turk, Azure Italia, Azure Fish restoranları, isimlerinin yansıması mutfaklarıyla birçok lezzeti en özenli şekilde sunuyor. Bir akşam Adana kebap tercih edebilir, bir sonraki akşam seçiminizi levrek ceviche’ten yana kullanabilirsiniz. Asia & Sushi restoranı elbette ki, Uzak Doğulu şeflerin usta ellerinden çıkan suşileri ve şova dönüştürdükleri teppanyaki’de yapılan lezzetleriyle mükemmel bir nokta. Benim de oteldeki favori tercihlerimden biri. Kısıtlı bir zamanınız olsa bile uğramadan geçmemenizi tavsiye ederim.

En özelini ise sona sakladık. Mutfağı Michelin yıldızlı şeflerin danışmanlığında hazırlanan Emerald Restaurant... Füzyon mutfak konusunda sınırsız deneyimlere açıksanız, tatmanız gereken birçok lezzetle burada karşılaşacaksınız. Hazırlanan menüsüyle bölgenin değil, Antalya’nın en iddialı restoranlarından biri olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Böyle bir lezzeti tattıktan sonra restoranın Executive Şefi Rene Alcocer Emerald’ın her sezon değişen menüsünden konuşmadan olmazdı.

EXECUTIVE CHEF RENE ALCOCER

Emerald Restaurant’ı nasıl tanımlarsınız?

Michelin konseptine sahip üst sınıf bir restoran olması, onu Maxx Royal Kemer’de bulunan diğer mutfaklardan ayırıyor.

Emerald Restaurant’ı diğerlerinden ayıran farklılıklar neler?

Söylemem gerekir ki, tatların kombinasyonu oldukça eşsiz. Yemeğin hazırlanışı sırasında tüm bu tatların bir araya gelip, en son çıkan pişirme teknikleriyle uygulanması onu diğer restoranlardan ayıran sebeplerden biri. Tüm bunlar, menüdeki lezzetler üzerinde kusursuzluk yaratıyor.

Her sezon restoranın menüsü değişiyor. Bu sezon menüde nasıl değişiklikler göreceğiz?

Bu sefer Hint ve Asya mutfağından lezzetler ekleyeceğim. Uluslararası tatları farklı perspektiflerle misafirlerimize sunacağımız bir sezon olacak.

Menüde yer alan yemekler arasındaki lezzet uyumuna önem veriyor musunuz? Aralarında nasıl bir ilişki var?

Evet, tatlar arasındaki uyum Emerald menüsünde yer alan her lezzet için bir anahtar. Her tabak eşsiz ve dengelenmiş bir uyuma sahip olmalı. Bu da size, “Vaov!”, “Bu nedir?”, “Çok lezzetli ama farklı!” gibi hissiyatlar yaşatmalı.

Bu yılın gastronomi trendlerinden bahsedebilir misiniz?

Bugünlerde gastronomi dünyasındaki yemek trendlerinden biri şimdiki eko sistemimize uyumlu yeni malzemeler keşfetmek. Yeni tatlar tabak üzerinde değiştirilebilir ve eğitilebilir. Olay aslında, uzun süredir orada olan, bilmediğimiz ya da yenilebileceğini fark etmediğimiz şeyleri keşfetmekle ilgili.

Emerald’da yer alan dünya mutfaklarından hangisini keşfederken keyif alıyorsunuz?

Bu sezon Hindistan, Japonya, İtalya ve Fransa’dan lezzetler olacak. Hepsini keşfetmek oldukça zevkli.

Son olarak, Emerald Restaurant’ın menüsündeki hangi seçeneği misafirlere tavsiye edersiniz?

Hepsini! Emerald’ta bulunan her tabağın kendi kişiliğine, karakterine ve sunumuna sahip olduğuna inanıyorum. Her ziyaretinizde bunu deneyimleyecek ve Emerald’ı daha iyi anlayacaksınız.