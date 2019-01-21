Gerçekleşen Ay Tutulmasının Burçlar Üzerindeki Beklenen Etkileri

Ay tutulması gerçekleşti ama etkisi sürmeye devam edecek. İşte Uzman Astrolog Su Karakuş’un 21- 27 Ocak haftasına özel burç yorumları.

Koç – Yükselen / Ay Burcu Koç



Ay tutulması gerçekleşti ve etkisi 15 daha sürecek. Aşk, eğlence yaşamın, sanata yaklaşımın ve çocukların hakkında biraz daha düşünmeniz gerekecek. Yeni kararlar almalı, değişmelisiniz. Öfke kontrolü bu hafta çok önemli. Kariyerinizi tehlikeye atmamalısınız. Değişimi önce dış dünyaya ve davranışlarınıza yansıtın sonra içinizde her şey kendiliğinden evrilecek.

Boğa – Yükselen / Ay Burcu Boğa

Ev yaşamınızı ve aile kavramınızı sorguladığını, ilişkileri gözden geçirdiğiniz bir haftadasınız. İnançlarınız, size zarar veren düşünce kalıplarınız ve suçluluk eğiliminiz farkındalığınızı bekliyor. Yenilenmek için bir kıvılcıma ihtiyacınız var ve o kıvılcım kendiliğinden yanacak. Geçmişten gelen kızgınlıkları yolculuklarda konu etmeyin. Tehlike yaratabilirsiniz.

İkizler – Yükselen / Ay Burcu İkizler

Tutulma gerçekleşti ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken noktaları bir kez daha fark ettiniz. Değişim bir dostun uyarısıyla veya ani değişimiyle başlamış da olabilir. Arkadaş çevrenizi değiştirmek size iyi gelebilir. Öfkeli arkadaşların yanında yer alırken dikkatli olun. Birileri kazaya kurban gidebilir ve zor durumda kalabilirsiniz.

Yengeç – Yükselen / Ay Burcu Yengeç

Tutulma ekonomi ve para kazanma, birini sahiplenmek ve özgüven gibi kavramlarınıza bakış açınızı değiştiriyor. Eksiklerinizi görecek, özgüven yükselten tavırlara sahip olmak için adım atacaksınız. Motivasyonunuzu bir şekilde yükseltmeli özellikle kariyer yaşamınızda değişiklik yapmalısınız. Özgürleşmek size iyi gelecek. Öte yandan yöneticilerinizin ani ve kontrolsüz öfkesini üstünüzde hissedebilirsiniz. Yakınlarınızın sizi koruma dürtüsü harekete geçerse ortaya travmatik sonuçlar çıkabilir. Bir süre daha sakin.

Aslan – Yükselen / Ay Burcu Aslan

Ay tutulması burcunuzda gerçekleşti. Kişiliğiniz hakkındaki ince bir eleştiri kendinizi ve görünüşünüzü yeniden gözden geçirmenizi sağladı. Ortam değişikliği, yeni eğitimler almak, akademik kariyer yapmaya başlamak, kısada olsa bir yurt dışı seyahat ihtiyacınız olan şeyi karşınıza çıkaracak ve yenileneceksiniz. Bakış açınız ancak bu şekilde değişecek. Öte yandan uzun yolculuklarda dikkatli olmalısınız. Gerilimli kişilerin ani saldırıları iş yaşamınızı bloke edebilir.

Başak – Yükselen / Ay Burcu Başak

İç dünyanızı, travmalarınızı ve sizi bugün rahatsız eden davranış kalıplarınızı düşünüp dururken önemli bir şey keşfettiniz. Bu büyük adım hayatınızı kolaylaştıracak ve birazda harcama yapmanıza neden olacak bir küçük adıma dönüştü. Gitgide rahatlayacaksınız ve bu değişim size iyi gelecek ancak aynı alanda gerginliği yükselten harcama krizleri olabilir. Çocuklarınız veya eğlenmek için harcadığınız parayı kısıtlamanız gerekebilir.

Terazi – Yükselen / Ay Burcu Terazi

Arkadaşlık ve ekip çalışmalarının ilişkilerinizi nasıl etkilediğini ince bir şekilde gözden geçirmeniz gerekiyordu. Yüzeysel olarak yaptığınız bu özeleştiri daha derin bir boyut kazandı. Yakınlarınızla ilişkinizi değiştirmekle başlayacak, özgürlüğünüzü ilan edecek, özgürlüklere daha fazla saygı duyacaksınız. Yine de aşırı agresif davranışlara maruz kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korursanız ailenizi de korumuş olursunuz.

Akrep – Yükselen / Ay Burcu Akrep

Kariyer yaşamınızla ilgili son kararı aldınız. Artık özgürleşmeniz gerekiyor. İş saatleriniz veya ortamınız sizin karakterinizi yansıtmalı. Bunu başaracak formülü buldunuz veya bulmak üzeresiniz. Ancak çözüm başkalarının hoşuna gitmeyebilir ve hedef haline gelebilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerde benzeri şekilde baskı yapabilir. Veya sizi özgürleştiren şey aynı zamanda tehlike de içerebilir. Bu durumda korunaksız kalabilirsiniz. Yakın çevrenizden gelecek zararlara karşı dikkatli olmalısınız.

Yay – Yükselen / Ay Burcu Yay

Uzaklara taşınmak, yurt dışıyla bağlantılı işler veya çalışmalar yapmak, akademik yolculuğunuzu başlatmak son dönemde sizi en çok düşündüren konular. Aşk yaşamınızda daha özgür olmak, çocuklarla ilgili sorumluluklarınızı azaltmak veya onları da rahatlatmak için biraz seyahat etmelisiniz. Özgürlük yakınınızda ve gelecek 15 gün şansınız yüksek. Ancak çocuklarınızın agresif davrandığınız, partnerinizin ani çıkışlar yaptığını gözlemleyeceksiniz. Kişiselleştirmeyin. Mali konularda dikkatli olun.

Oğlak – Yükselen / Ay Burcu Oğlak

Ödeme dengenizi yeniden düzenleyecek şekilde mali sorunlarınıza eğilmelisiniz. Bir biçimde kredi bulmalı, borçlarınızı kapatmalı veya ekstra gelir kazanacağınız işlere girişmelisiniz. Evi değiştirmek konforunuzu yükseltecek veya özgürleştirecek. Buna rağmen ev kazalarına açıksınız. Birkaç hafta dikkatli olmalı, kurallarınızı esnetmelisiniz.

Kova – Yükselen / Ay Burcu Kova

Evlilik veya ortaklık kurma fikrine gitgide açılıyorsunuz. Buna hazır olduğunuzu hissediyor, özgürlük zannettiğiniz hapishanenin farkına varıyorsunuz. Yakın çevrenizden birinin önerisi sizi daha geniş bir çevreye taşıyacak ve o çevrede doğru insana rastlayacaksınız. Bir ilişkiniz varsa birlikte yeni çevrelere açılabilirsiniz, kendinizi daha çok tanıtabilirsiniz. Kısa yolculuklarda dikkatli olun. Aniden delice tepki veren insanlarla baş etme yollarını öğrenmelisiniz.

Balık – Yükselen / Ay Burcu Balık

Bİş alanınızda gerçekleşen ay tutulması 15 gün daha etkisini gösterecek. İş yapma stilinizi, elemanlarla ilişkinizi ve ihtiyacınız olan desteği, liderlik vasıflarınızı gözden geçiriyorsunuz. Önceliğiniz özgürlük ve konfor sağlamak olmalı. Bunun için gerekenleri sakinlikle yapacaksınız. Ancak mali konularda dikkatli olmalısınız. Aşırı harcamalar kazanmanıza yardım etmeyecek bu dönemde. Arkadaşlarınızın baskı yapmasına izin vermeyin ve kendi bildiğiniz doğrultuda yol alın.

Instagram/ youtube: su karakuş