Gigi Hadid İlişkisi Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi

Gigi Hadid; Zayn Malik ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yanıt verdi.

Instagram’daki “itiraf” sayfalarından birinde Zayn Malik ve Gigi Hadid yani Zigi çiftinin PR yani reklam amaçlı ilişki yaşadıklarını anlatan postun altına yorum yaparak sessizliğini bozan Hadid; uzun süredir bu söylentileri takip ettiğini de göstermiş oldu

İlişkilerinin yalan olduğunu söyleyen Instagram postuna Gigi Hadid şu cevabı verdi:

“Beni her gün yeni bir posta etiketliyorsunuz. Lütfen artık durun. Bu negatiflikten başka bir şey değil. Size gerçekten çok büyük bir nefret duygusu beslemiyorum ancak; sadece dışarıda çıkıp görülecek çok güzel bir dünya olduğunu biliyorum; %99 hiç tanımadığınız iki insanın arasındaki ilişkiyi yaftalamak yerine.  Instagram’da aktif değil, onun takibine ihtiyacım yok ve göğsünde benim gözlerimi dövme olarak taşıyor.”

“Yapmaya çalıştığınız şey gerçekten ölü bir atı tekmelemek. İlişkimize pr amaçlı diyebilirsiniz ama onu paylaşarak yaptığım tek şey onu desteklemek aslında. Ne olursa olsun bu son yorumum olacak; dilerim seveceğiniz ve size ilham verecek bir şey bulursunuz.”

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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