Gigi Hadid Kilo Almaya Çalışıyor

İnternette son zamanlarda sıklıkla kilosuna yönelik saldırgan yorumlar alan 23 yaşındaki model kıvrımlı olduğu zamanlarda vücudunu daha çok sevdiğini ancak bir hayli kilo kaybettiğini belirtti.

“Evet, zayıf olduğumu biliyorum. Aynaya baktığımda bunu görebiliyorum. Hamburger yiyorum, squat yapıyorum; dolgun kalçalara sahip olmayı ben de isterdim.” cümleleriyle konu hakkındaki hassasiyetini belli etti.

Bu, Gigi Hadid’in kilo eleştirileriyle karşı karşıya geldiği ilk durum değil. Haşimoto hastalığı bulunan Hadid bir süredir kilo kaybetmekte.