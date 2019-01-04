Gigi Hadid ve Zayn Malik’in İlişki Durumu

E! News’in yaptığı açıklamaya göre Gigi Hadid (23) ve Zayn Malik’in (25) son iki aydır ilişkilerine ara verdikleri ortaya çıktı.

Ünlü çift, kasım ayından bu yana birbirlerinden ayrı zaman geçiriyor. Gelen haberler, ilişkilerinin en iyisi için bu olacağını düşündükleri yönünde.

Fakat, Us Weekly konuya daha da çıklık getiriyor ve ileri götürüyor. Bunun bir mola olmadığını, Hadid ve Malik’in ilişkilerinin, en azından şimdilik sona erdiğini vurguluyor.

Genel yapılan açıklamalar ise; çiftin ilişkilerinin bittiği ama yeniden yan yana gelecekleri yönünde.

Başka kaynakların savunduğu bilgi ise; Gigi Hadid’in Zayn Malik’le birlikte olmaya başladıktan sonra tüm arkadaşlık ilişkilerine ara verdiği ve enerjisini Malike’e adadığı, bu yüzden de izole yaşamın olumsuz etkilerinin onları ayrılığa götürdüğü yönünde.

2016 yılından beri birlikte olan çiftin bu üçüncü ayrılığı.