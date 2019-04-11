Gigi Hadid Vogue Eyewear Yeni Koleksiyonu Tanıtıldı!

Ünlü model Gigi Hadid’in güneş gözlüğünün öncü markası Vogue Eyewear için tasarladığı yeni koleksiyon, Türkiye’nin tanınan simalarının katıldığı bir davetle tanıtıldı.

VOGUE Eyewear, dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile iş birliği kapsamında yeni koleksiyonunu tanıttı. “Özel Kapsül Koleksiyon”, bohem esintiler taşıyan stiliyle geçen yıl yakaladığı başarının ardından bu seneye de damga vuracağının sinyalini verdi.

















Glens İstanbul’da düzenlenen lansmanda 8 yeni model moda severlerin beğenisine sunuldu.

Avangart, yüzü saran formu ve cesur profiliyle öne çıkan Zoom In davette en çok dikkat çeken modellerden biri olurken, G- Vision da geometrik metal modeli ve keskin açılarıyla çarpıcı görünümden hoşlanan davetlilerin ilgisini çekti.

Kesik kenarları, geniş yatay profili ve Swarovski taşlarıyla dikkat çeken Soho 90’lı yıllara özlem duyan davetlilerin en beğendiği model oldu.

Kedi gözü formlu La Fayette modeli ise, iddialı ve dikkat çekmeyi seven davetlilerin ilgisini üzerinde topladı.

Modern kadınların özgüveni ve asla uyumayan şehir New York’un enerjisini biraraya getiren lansmana basın, cemiyet ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecede boy gösterenler arasında Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Kerem Gönlüm, Arzu Kunt, Ezra Çetin, Tuba Çetin, Gülin İyigün, Bekir Saçar, Nazan Cihan, Aslıhan Abacı, Dilşad Şimşek, Sedef Çalarken, Gizem Barlak, Serkay Tütüncü, Yiğit Türkmen de vardı.