GIGI HADID’E ÖZEL BARBIE KOLEKSİYONU





Tommy x Gigi işbirliği şimdi de 2017’yi ele geçirmeye hazırlanıyor!

Bu yıl ikinci kez Tommy Hilfiger ile işbirliği yapan Gigi Hadid onuruna, ünlü oyuncak firması Gigi Hadid için özel bir Barbie üretti. 90’lar temalı Tommy Hilfiger logolu tişört ve denim şortlarla görülen Barbie ve Gigi bebeklere bayıldık! (#SquadGoals)

Kendisi için üretilen bebeği Instagram hesabında da yayınlayan Gigi Hadid; hem bebekler hem de koleksiyonu için heyecanını gizleyemedi.



