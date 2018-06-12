Gigi Hadid’in Güçlü Kaşlarının Sırrını Makyaj Artistinden Dinleyin

Gigi Hadid‘in güçlü ve şekilli kaşlarının sırrını; Hadid’in makyaj artisti Erin Parsons açıkladı!

Gösterişli olduğu kadar doğal da duran bu kaşların sırrını Instagram hesabından açıklayan Parsons, kendisine en çok sorulan sorunun bu olduğunu da belirtti.

Kaş kalemi olarak Maybelline Tattoo Studio Brow Tint Pen ürününün Soft Brown tonunu kullanan Parsons; bu sayede doğal görünümlü kaşlar yaratıyor.

Ayrıca uygulama sırrını da paylaşan Parsons “Bu tarz kaş ürünlerinden en iyi etkiyi almak için fondöten ya da nemlendiriciden önce; tamamen temiz ve kuru kaşlara uygulamalısınız. Bu sayede yumuşak görünümlü kaşlar elde edersiniz.” diyor.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • İyi ki doğdun Adriana Lima!🎂🎉🎊 Bugün 37. yaş gününü kutlayan süpermodelin geçmişten günümüze değişimi için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz!👈🏻👈🏻👈🏻 #adrianalima #victoriassecret #vsangel #gemini #marieclairetr
    2
  • Reebok’ın ikonik tasarımları, İlkbahar/Yaz 2018 Always Classic koleksiyonu ile sokakları yeniden ele geçirmeye hazırlanıyor. Otantik stile ve mirasa sahip modellerin oluşturduğu seride yer alan Freestyle Hi aerobik, Classic Leather koşu, Club C tenis, Workout Plus ise cross-training egzersizlerine yönelik tasarlanmıştı. 80’lerden günümüze şimdiki görünümüyle evrilen bu dörtlü, bugün moda tutkunlarını yaratıcılığın derinliklerine inmeye teşvik ediyor. #AlwaysClassic
    9
  • Herkese enerjik ve ışıltılı bir Salı günü dileriz! Günaydın!🌟 #butfirstcoffee #tuesday #goodmorning #marilynmonroe #marieclairetr
    2
  • “Biz Neslihan’la muhabbeti seviyoruz. Ümit ederek, hayal kurarak sohbet ediyoruz.” 💛 Kapak yıldızlarının Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu olduğu haziran sayımız tüm bayiilerde. #marieclairetr #bakmaoku #neslihanatagul #kadirdogulu #polaroidgözlükyakışır Röportaj: Gözde Eyibilir Fotoğraflar: Cihan Alpgiray Moda Editörü: Ceylan Atınç Fotoğraf Asistanları: Memet Erol, Çağdaş Başar, Emre İbiş Moda Editörü Asistanı: Atahan Küçükatalay Saç: Önder Tiryaki Saç Asistanı: Doğukan Punar Makyaj: Melis İlkkılıç Makyaj Asistanı: Hidayet Korkmaz Manikür: Derya Kaya/ Nehir Derya Nail Spa Prodüksiyon: Polpo Productionı
    36
  • Pazartesi 💤 #diana #monday #pazartesi
    10
  • Prens William’ın polo maçını izlemek için bütün aile bir arada.♥️ #marieclairetr #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte #princewilliam
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için