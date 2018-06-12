Gigi Hadid’in Güçlü Kaşlarının Sırrını Makyaj Artistinden Dinleyin

Gigi Hadid‘in güçlü ve şekilli kaşlarının sırrını; Hadid’in makyaj artisti Erin Parsons açıkladı!

Gösterişli olduğu kadar doğal da duran bu kaşların sırrını Instagram hesabından açıklayan Parsons, kendisine en çok sorulan sorunun bu olduğunu da belirtti.

Kaş kalemi olarak Maybelline Tattoo Studio Brow Tint Pen ürününün Soft Brown tonunu kullanan Parsons; bu sayede doğal görünümlü kaşlar yaratıyor.

Ayrıca uygulama sırrını da paylaşan Parsons “Bu tarz kaş ürünlerinden en iyi etkiyi almak için fondöten ya da nemlendiriciden önce; tamamen temiz ve kuru kaşlara uygulamalısınız. Bu sayede yumuşak görünümlü kaşlar elde edersiniz.” diyor.