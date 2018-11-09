Gigi Hadid’in Şova Damga Vuran Paraşüt Kanatları

 

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Victoria’s Secret Fashion Show bu sene de dillere destan bir şova imza attı.

Adriana Lima’nın son şovu olması, iki yıl aradan sonra Behati Prinsloo’nun dönüşü derken fazlasıyla dikkat çeken diğer bir isim de Gigi Hadid oldu.

Gigi Hadid şovun bu zamana kadarki en havalı ve göze çarpan kanat tasarımlarından birini taşıdı.

Floral desenler içerisindeki güzel modele o  yürüdükçe arkasından adeta bir paraşüt gibi havalanan kanatları eşlik etti.

Gigi Hadid, markanın Mary Katrantzou ile yaptığı iş birliğinin bir ürünü olan bu tasarımla uzun yıllar konuşulacak gibi görünüyor.

 

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