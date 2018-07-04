Gigi Hadid’in Takıntılı Sneaker Tutkusu

Gigi Hadid’in sneaker tutkusundan kopya çekmeye hazır mısınız?

23 yaşındaki modelin vazgeçilmez parçası olan, içimizdeki sneaker aşkını her gün yeniden körüklüyor.

Hadid’in sokak stilinde her seferinde tercih ettiği yüksek platformlu spor ayakkabılarını radarımıza aldık.
İşte ilham verici kombin önerileri…

Siyah pantolonunu kırmızı-turuncu tonlarındaki rüzgarlığıyla eşleştiren Hadid, siyah platform sneaker’larının yıldızını daha da parlatmış.

Beyaz tişört ve jean ikilisi için biçilmiş kaftan olan beyaz sneaker, Hadid’in de favorilerinden.

Bilekte biten jean için en ideal sneaker modeli.

Havalimanı stili için kopya çekmek için oldukça ideal.

Hem stil sahibi hem rahat hem de şık görünmek için doğru parçalar üzerindesiniz.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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