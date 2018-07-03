Gigi Hadid’in Tatil Günlüğü

Ünlü model Gigi Hadid‘in yakın arkadaşı Emily Ratajkowski ile birlikte çıktığı Mikonos tatili; sosyal medyada paylaştığı kareler ile şimdiden tatil stili mood board’umuzda yer edindi bile!

İşte Gigi Hadid’in tatil stilinin öne çıkan anları:

Gigi Hadid; siyah bikinisi ile oldukça beğeni topladı.

Tatilde kendisine eşlik eden Emily Ratajkowski de kendi markasından mayolar giymeyi tercih etti.

Hadid; siyah bikinisini aksesuarlar ile zenginleştirmeyi ihmal etmedi.

Tekne için spor bir görünüm tercih eden Hadid’in çanta ve gözlük seçimlerine bayıldık!

Büstiyer formlu mayosunda da siyah rengi tercih etti.

Pembe bikinisi ise tatilinin öne çıkan en stil sahibi anlarından.

Gece için ise beyaz The Row imzalı bir elbise tercih etti.

Makyajında ise tercihi kendisi ile özdeşleşen altın yansımalı bronz makyaj oldu.

Pembe Mugler elbisesi ise şimdiden unutulmazlar arasında.