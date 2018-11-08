Gigi Hadid’ten Beyaz Bot Dersi

 

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Gigi Hadid tarzıyla fazlasıyla dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Ünlü modelin sokak stiline baktığımızda sıklıkla kullandığı bir parça var: Beyaz botlar!

Stuart Weitzman marka bootie çizmeleri ve Dr. Martens botlarını pek çok kez üzerinde gördüğümüz Gigi Hadid, bu parçaları bazen spor, bazense daha şık kombinlerine adapte etmeyi başarıyor.

Eğer siz de sezonun bu trend parçasını edinmek istiyor ancak nasıl kombinleyeceğinizi bilemiyorsanız Gigi Hadid’in ders niteliğindeki tarzına göz atmanızı öneriyoruz:

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