Gigi Hadid’ten Disko Işıltısı

New York Moda Haftası‘nın kapanışını Savage x Fenty podyumunda başarılı bir şekilde yapan Gigi Hadid, sonrasında katıldığı bir davette yine şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kendi tasarladığı mücevherlerin tanıtımı için düzenlenen partiye katılan supermodel ve it-girl Gigi Hadid; Gasanova imzalı tulumu ile disko kraliçesini andırıyordu.

Swarovski bezeli tulumunu Gianvito Rossi stiletto ve kendi koleksiyonundan takılar ile tamamlayan Hadid; parti sezonu için de bu görünümü ile harika bir ilham kaynağı oluyor.