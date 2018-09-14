Gigi Hadid’ten Disko Işıltısı

New York Moda Haftası‘nın kapanışını Savage x Fenty podyumunda başarılı bir şekilde yapan Gigi Hadid, sonrasında katıldığı bir davette yine şıklığı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kendi tasarladığı mücevherlerin tanıtımı için düzenlenen partiye katılan supermodel ve it-girl Gigi Hadid; Gasanova imzalı tulumu ile disko kraliçesini andırıyordu.

 

Swarovski bezeli tulumunu Gianvito Rossi stiletto ve kendi koleksiyonundan takılar ile tamamlayan Hadid; parti sezonu için de bu görünümü ile harika bir ilham kaynağı oluyor.

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş
Benzer Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Dizileri her yerden takip etme imkanı sunan dijital yayın platformlarında bu ay neler izleyeceğiz? 🎬 Bizim heyecanla beklediğimiz dizilerden biri Maniac. Sizin bekleme listenizde olan yapım hangisi? 🎬 Mobile ( App Store ve Google Play) özel tasarımlı eylül sayımızı ücretsiz olarak bio’daki linkten indirip, Konular Editörü’müz @selenmecoglu ‘nun hazırladığı bu yazıyı okuyabilirsiniz. #marieclairetr #maniac #emmastone
    0
  • New York Moda Haftası’nın kapanışına imzasını atan @marcjacobs İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin dikkat çeken detayları. #marcjacobs #ss19 #nyfw #marieclairetr
    0
  • Tüm hızıyla devam eden Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da Karma I ( @sezgituzelofficial @slnakyz ) ve Karma II ( @thirdesign @sebnemgunayofficial ) podyumlarında gerçekleşen defilelerden öne çıkan görünümler. #marieclairetr #mbfwi #fashionweek #ss19
    2
  • Rihanna; New York Moda Haftası kapsamında moda severlerle buluşan SavageXFenty koleksiyonu ile beğeni topladı.💜 Defileden öne çıkan anlar için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #NYFW #savagexfw18 #savagexfenty #bellahadid #rihanna #fenty #gigihadid #joansmalls #marieclairetr
    4
  • Michael Kors İlkbahar / Yaz 2019 defilesinin zarif ön sıra konukları✨ #marieclairetr #michaelkors #nicolekidman #catherinezetajones #allaccesskors #nyfw
    0
  • Kara ve okyanus arasında iki dünyanın buluşması hatta çarpısması! 🌊 İlhamını #Jaws filminden alan Calvin Klein İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunun dikkat çeken görünümleri için ekranı sola kaydırın. #marieclairetr #doutzenkroes #calvinklein #nyfw
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için