Gigi ve Bella Hadid’in Maç Stili

New York Moda Haftası için NYC’de bulunan Gigi ve Bella Hadid; arkadaşları Serena Williams’ı desteklemek için 2018 U.S. Open maçını da kaçırmadı. (Maçı izleyenler arasında Priyanka Chopra, Nick Jonas, Sophie Turner, ve Joe Jonas da vardı.)

Bu maç için ikilinin tercihi ise rahat parçalardan yana oldu.

Gigi Hadid; çizgili Vivienne Westwood gömleğini bisikletçi şortları ve Dear Frances terlikleri ile tamamladı.

Hadid kardeşlerin New York Moda Haftası sonrasında Londra, Paris ve Milano’da devam edecek hızlı tempolarından Victoria’s Secret seçmelerine zamanlarının kalıp kalmayacağı merak konusu.

Bella Hadid ise Acler imzalı mini bir elbise tercih etti.

Hadid kardeşlerin maç boyu neşesi gözlerden kaçmadı.

Benzer bir stil yaratmak için:

Vivienne Westwood

Equipment

Burberry