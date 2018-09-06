Gigi ve Bella Hadid’in Maç Stili

New York Moda Haftası için NYC’de bulunan Gigi ve Bella Hadid; arkadaşları Serena Williams’ı desteklemek için 2018 U.S. Open maçını da kaçırmadı. (Maçı izleyenler arasında Priyanka Chopra, Nick Jonas, Sophie Turner, ve Joe Jonas da vardı.)

Bu maç için ikilinin tercihi ise rahat parçalardan yana oldu.

Gigi Hadid; çizgili Vivienne Westwood gömleğini bisikletçi şortları ve Dear Frances terlikleri ile tamamladı.

Hadid kardeşlerin New York Moda Haftası sonrasında Londra, Paris ve Milano’da devam edecek hızlı tempolarından Victoria’s Secret seçmelerine zamanlarının kalıp kalmayacağı merak konusu.

Bella Hadid ise Acler imzalı mini bir elbise tercih etti.

Hadid kardeşlerin maç boyu neşesi gözlerden kaçmadı.

Benzer bir stil yaratmak için:

Vivienne Westwood

Equipment 

Burberry

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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