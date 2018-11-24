Gigi ve Bella Hadid’in Makyaj Artisti Favori Güzellik Ürünlerini Açıklıyor

 

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Patrick Ta‘nın Instagram hesabında hızlıca gezinmeniz; kendisinin ne kadar önemli bir makyaj artisti olduğunu anlamanıza yetecektir.

Kim Kardashian, Gigi Hadid, Chrissy Teigen, Bella Hadid, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Shay Mitchell, Jenna Dewan Tatum, Ariana Grande, Emily Ratajkowski, Blake Lively, Rosie Huntington Whiteley şeklinde giden liste; birbirinden ikonik makyaj görünümleri ile dolu.

İşte başarılarla dolu bir kariyere sahip Patrick Ta’nın favori güzellik ürünleri

COVER FX GLITTER DROPS

“Bu üründen önce insanlar ışıldayan cildin gücünü anlayamıyorlardı ancak Cover FX’in bu simli versiyonu çıktığından beri etkileyici görünümler yaratmak mümkün. “

ANASTASIA BROW WIZ

“Bu kalemin açık kahve tonunu seviyorum; her müşterime bu tonu uyguluyorum.”

COVER FX ILLUMINATING SETTING SPRAY

“Bu sabitleyici spreyi sevmemek mümkün değil. Üstelik doğal bir aydınlatıcı etkisi de sunuyor.”

MAC STRIPDOWN LIP LINER

“Evrensel dudak kalemlerinden biri; çoğu kişide güzel görünüyor.”

TOM FORD LIP COLOUR MATTE IN ‘FLAME’

“Tom Ford’un bu tonunu seviyorum. Biraz turuncu ve kırmızının birleşimi ve fotoğraflarda muhteşem görünüyor. Harika şekilde ışıldıyor.”

MORPHE 350 COLOUR MATTE NATURE GLOW EYESHADOW PALETTE

“Dürüst olmak gerekirse sadece bu paleti seviyorum. Çok ucuz ve çok iyi. “

MAYBELLINE X GIGI HADID LASH SENSATIONAL MASCARA

“Fiber olanı değil diğer versiyonunu seviyorum. Harika bir kıvırma etkisi var.”

LA MER THE POWDER

La Mer’in bu sabitleyici spreyini seviyorum. Tüm gün makyajınızı sabitlediği gibi inciye benzer ışıldama sağlıyor.

NARS LUSTER BLUSH

“Senelerdir makyaj çantamda olan ürünlerden biri. “

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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