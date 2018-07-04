Giorgio Armani Privé Couture 2018 Sonbahar – Kış Defilesinin Detayları

Paris’te gerçekleşen Giorgio Armani Privé Couture 2018 Sonbahar – Kış defilesinin öne çıkan detayları. 1544

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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