Giorgio Armani Privé Couture 2018 Sonbahar – Kış Defilesinin Detayları

DEFİLEGiorgio Armani Privé Couture 2018 Sonbahar – Kış Defilesinin DetaylarıPosted on 4 Temmuz 20182.4K görüntülendi1 dakika okunduNurdan Gündoğdu Paris’te gerçekleşen Giorgio Armani Privé Couture 2018 Sonbahar – Kış defilesinin öne çıkan detayları. 1544 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 Like Pin it Tweet +1 Paylaş Like Paylaş Nurdan Gündoğdu İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor. Önceki Makale DEFİLE Armani Prive Sonbahar/Kış 2018 Couture Defilesinden Öne Çıkan Anlar Posted on 4 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı Bunlar da hoşunuza gidebilir Devamı DEFİLE Armani Prive Sonbahar/Kış 2018 Couture Defilesinden Öne Çıkan Anlar Posted on 4 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Dior Couture Sonbahar/Kış 2018 Defilesinden Öne Çıkan Görünümler Posted on 3 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Miu Miu Defilesinde Ünlüler Geçidi Posted on 2 Temmuz 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Virgil Abloh’ın İlk Louis Vuitton Defilesinden Öne Çıkan Trendler Posted on 22 Haziran 201822 Haziran 2018Nurdan Gündoğdu Devamı DEFİLE Etkileyici ve Asi Alexander Wang İlkbahar/Yaz 2019 Defilesinden Öne Çıkan Görünümler Posted on 4 Haziran 20184 Haziran 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Max Mara Resort 2019 Reggio Emilia Posted on 3 Haziran 20188 Haziran 2018Nurdan Gündoğdu Devamı DEFİLE Büyüleyici Gucci Cruise 2019 Defilesinden Öne Çıkan Görünümler Posted on 1 Haziran 20181 Haziran 2018Müşra Demir Devamı DEFİLE Louis Vuitton Cruise 2019 Posted on 29 Mayıs 201830 Mayıs 2018Nurdan Gündoğdu