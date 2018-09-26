Gisele Bundchen Anksiyeti ve İntihar Düşünceleriyle Nasıl Başa Çıktığını Anlattı

Çoğu zaman her şey dışarıdan göründüğü kadar kusursuz olmayabilir. Gisele Bundchen bunun en büyük kanıtı.

İkonik süpermodel; hayatının belli bir döneminde baş ettiği sorunlarla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Yazdığı otobiyografisi Lessons: My Path To A Meaningful Life kitabı hakkında röportaj veren 38 yaşındaki Bundchen; bir dönem anksiyeti ve intihar düşünceleri ile savaştığını anlattı.

“Her şey dışarıdan kusursuz görünebilir ancak gerçekte neler olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Bazı sorunları açıklamanın vaktinin geldiğini hissettim. Bu; yaşadığım herşeyin beni şu anki ben yaptığını anlamamı sağladı. “

Gelmiş geçmiş en yüksek ücret ödenen Victoria’s Secret meleği olduğu ve Leonardo DiCaprio ile çıktığı dönemde; bir uçuş sırasında panik atak geçiren model, o günden sonra tünel ya da asansör gibi alanlara karşı bir fobi geliştirmiş.

“Kariyerimde harika bir dönemdeydim. Ailemle çok yakındım ve kendimi her zaman pozitif bir insan olarak görürdüm. Bu kendime çekidüzen vermemi sağladı. “Neden böyle hissetmek zorundayım” şeklinde düşünmeye başladım. Kötü hissetmeye iznim yokmuş gibi düşünüyordum. Güçsüz hissediyordum. Dünyanız gitgide küçülüyor, küçüldükçe küçülüyor. Nefes almanıza yetmeyecek kadar… Bu şimdiye dek yaşadığım en kötü histi.”

Atakları kötüleştikçe; Gisele intihar düşüncesine kapıldığını anlatıyor.

” Bir süre sonra “Eğer bu çatıdan şimdi atlarsam, her şey sona erer ve bir daha bir şey hakkında endişelenmeme gerek kalmaz” şeklinde düşünmeye başladım.”

Doktor desteği aldıktan sonra ise Xanax gibi bir ilaç kullanmak istemediğine karar vermiş.

“Belli bir hissi yaşamak için bir ilaca bağımlı olma fikri her şeyi daha kötü yapıyordu. ‘Ya haplardan birini unutursam? Sonra ne olacak? Ölecek miyim?” şeklinde düşünmeye başladım. Tek bildiğim şey yardıma ihtiyacım olduğuydu.”

Bu noktadan sonra ise ünlü süpermodel tüm hayat stilini değiştirme kararı almış.

“Gün içinde çok sigara içiyordum, 1 şişe şarabı bitiriyordum, her gün en az 3 mocha frappacino tüketiyordum ve bunlar beni günden güne bitiriyordu. Eğer hayatımdaki bu şeyler bu durumumun kaynağı ise, gitmeleri gerek diye düşündüm.”

Ünlü süpermodel ayrıca DiCaprio ile ayrılığı sonrasında bu yolculukta yalnız olduğunu anlamış. Ancak geçmişteki bu ilişkisine sevgiyle bakıyor.