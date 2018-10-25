Gisele Bündchen Kitabında Kariyer Yolculuğunu Anlattı

 

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2015 yılında podyumlara veda eden 38 yaşındaki Gisele Bündchen kitap çıkardı.

Kariyerine 14 yaşında başlayan Gisele Bündchen, iş ve hayat tecrübelerini “Lessons” kitabında ele aldı. Bündchen kitabında büyüme çağı ve 20’li yaşlarından şu cümlelerle bahsediyor “Çok kararlıydım. Kendime, eve elim boş dönmeyeceğimi, ebeveynlerimi ve kız kardeşlerimi hayal kırıklığına uğratmayacağımı söyleyip duruyordum. Tüm gün ve tüm gece çalışmam gerekse de yapabileceklerimin en iyisini yapmam gerektiğine inanıyordum.”

Gisele Bündchen yaptığı bir röportajda küçük yaşta modelliğe başlamasının kendisini yalnız hissettirip hissettirmediğine yönelik soruyu şöyle yanıtlıyor: “Ortanca çocuktum ve beş kız kardeş ile büyüdüm. Geceleri yalnız başıma uyumak beni korkuturdu. Çünkü hep kardeşimle bir ranza paylaşmıştım. Karanlıktan korkuyor, banyo ışığı ile uyuyordum. 14 yaşımda tek kelime İngilizce ya da Japonca bilmeden dünyanın bir ucuna, Japonya’ya gittim. Oda arkadaşım ışıkta uyumayı sevmiyordu. Bu benim için Japonya’da olmaktan daha korkutucuydu. 13 yaşında Barbie bebeklerle oynarken, 14’te kendimi Japonya’da bulmuştum. “

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