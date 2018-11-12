Gisele Bündchen, Victoria’s Secret Podyumunda Neden Olmadığını Anlattı

Altı yıl boyunca Victoria’s Secret Fashion Show’da podyuma çıkan Gisele Bündchen, 2007 yılında markayla yollarını ayırmıştı, büyük bir kazancı da geride bırakarak.

Dünyanın en yüksek ücretli süpermodellerinden Gisele Bündchen, Lessons: My Path to a Meaningful Life kitabından neden böyle bir ayrılığa gittiğini de anlatıyor.

“O zamanlar bir modeldim ve Victoria’s Secret hala bir iç çamaşırı kataloğuydu. 1999 yılıyla, günümüz arasında büyük bir fark vardı” diyor 37 yaşındaki model.

Yıllar geçtikçe yapılan moda şovlarının da etkisiyle, Brezilya süpermodel yaşadığı duyguları şöyle anlatıyor. “İlk beş yıl boyunca, iç çamaşırıyla kendimi iyi hissettim ama daha fazla zaman geçtikçe, podyumda kendimiz iyi hissetmemeye başladım. Sadece bir bikini ve tangayla olmak istemedim ve bana bir pelerin veya üzerimi örtecek başka bir şey verin lütfen, dedim!”

2006’da, artık fiziksel ve psikolojik olarak yorgun olduğunu düşünen Bündchen, kaderin onun için seçim yapmasına izin verir ve bir fincana iki adet kağıt yerleştirir, birine “evet” diğerine de “hayır” yazar ve kendini şansının ellerine bırakır.

Gisele Bündchen, “Hayır” kelimesini seçer ve bunun için de; “Bilinçsizce duymak istediğim cevap hayırdı ve aynı zamanda vücudumun da duymak istediği tabii.”