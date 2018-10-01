Givenchy İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonun Öne Çıkan Görünümleri

Yazar Annemarie Schwarzenbach’ın ilham kaynağı olduğu Givenchy İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunun etkileyici görünümleri.
Kadın ve erkeğin kültürlerinin çarpıştığı bu koleksiyon sunumundan es geçmemeniz gereken görünümler karşınızda.
Yazar Annemarie Schwarzenbach’ın ilham kaynağı olduğu Givenchy İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunun etkileyici görünümleri.
Kadın ve erkeğin kültürlerinin çarpıştığı bu koleksiyon sunumundan es geçmemeniz gereken görünümler karşınızda.
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