Givenchy İlkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonun Öne Çıkan Görünümleri

 

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Yazar Annemarie Schwarzenbach’ın ilham kaynağı olduğu Givenchy İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunun etkileyici görünümleri.
Kadın ve erkeğin kültürlerinin çarpıştığı bu koleksiyon sunumundan es geçmemeniz gereken görünümler karşınızda.

 

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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