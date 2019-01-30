Giyim Tarzınıza Göre Zengin Görünmenin 5 Yolu

Giyimde zengin görünmek kıyafetlerin etiketiyle hiçbir bağ taşımıyor. Bütçeniz ne olursa olsun tarzınızla bir vizyonu yansıtabilir ve zengin bir şıklık yakalayabilirsiniz.

Giyim tarzlarına göre moda konusunda öncü olan bazı isimler ışığında vereceğimiz ipuçlarını siz de stilinize adapte edebilirsiniz.

1# Modaya Yön Veren Zengin Görünüm

Olivia Palermo ve Diane Kruger bu bağlamda stilini örnek alabileceğimiz isimler. Onlar gibi her daim güncel modaya ayak uydurun. İnsanlar bir trendi podyumdan sonra ilk sizin üzerinizde görsün; ancak bunu bu iki isim gibi zamansız parçalarla kullanarak dengeleyin. Bu şekilde zarafetin ön plana çıktığı bir moda ikonu olabilirsiniz.

2# Avrupalı İkonların Zengin Görünümü

Bu başlıkta izinden gideceğimiz isimler İngiliz tasarımcı-moda ikonu Victoria Beckham ve Fransız model Tina Kunakey olacak. Bu görünümün stil kodunu çabasız şıklık, maskülen giyim ancak bunun yanı sıra çarpıcı bir seksapalite oluşturuyor. Takım elbiselere, kumaş pantolonlara ve ceketlere,pahalı güneş gözlükleri eşlik ediyor.

3# Eklektik Stilde Zengin Görünüm

Poppy Delevingne ve Rosie Huntington Whiteley’nin stili bu noktada ilham veriyor! Bohem parçalar, hayvan derisi desenleri, bomber ceketler ve ipek gömlekler bu stil için sahip olmanız gereken anahtar parçalar. Bir jean üzerine giyeceğiniz leopar desenli gömlek şıklığınızı tamamlayacak.

4# İskandinav İkonların Zengin Görünümü

Bu tarzda İskandinav güzeller Elsa Hosk ve Pernille Teisbaek bize yol gösteriyor. Bu tarzda anahtar kelime minimalizm. Renk ve dokularda abartıdan kaçınan bir stili benimseyen bu isimlerin dolabında en sık rastladığımız renkler ise toprak tonları. Doğadan gelen dokuları ve tonları seven İskandinav stilinde kurtarıcı parça kesinlikle trençkotlar. Elsa Hosk’un bembeyaz kombinine yeşil trençkotun kattığı havayı göz ardı edemeyiz, değil mi?

5# Rus İkonların Zengin Görünümü

Elena Perminova ve Miroslava Duma Rus moda ikonları arasında ilk akıllara gelen isimler. Zor ve hacimli kumaşları kullanmayı seven bu isimler lüks görünüme bayılıyor. Süetler, deriler, tüylü elbiseler ve özellikle tasarım ayakkabılar bu kadınların vazgeçilmezi! En sade kombinlerine tasarım ayakkabılar seçerek attıkları imza ilham verici!