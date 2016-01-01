GOLDEN KEY KARTALKAYA’DA KAR TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARIN



Kartalkaya’da Zirvedesiniz!

Kış gelince Golden Key Kartalkaya’da güzel bir kar tatili yapmanın da zamanı gelmiş demektir. İster kış sporları, ister açık havada yürüyüş ve dinlenme…

Sağlık dolu sabah kahvaltıları, içinizi ısıtan leziz seçenekler, SPA, spor, kapalı havuz ve çok fazlası… Herkesin tam aradığı tatili sunan otelimizde aileniz, çocuklarınız ve dostlarınızla geçireceğiniz günleri unutamayacaksınız.

Bolu, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde 2200 metre rakımda yer alan Golden Key Kartalkaya tertemiz havası, çam ağaçlarıyla bezeli karlı yamaçları, ruhu dinlendirici manzaralarıyla gerçek bir kür ortamı sunar. Tamamı orman ve pist manzaraları farklı büyüklüklerdeki oda tiplerimiz de her tür konforu içermektedir.

Özgün mimarisi Lea Invent Architecture tarafından tasarlanan Golden Key Kartalkaya’nın özelliği klasik yayla evi mimarisinden esinlenmiş olmasıdır. Bu özelliğiyle ödül kazanan Golden Key Kartalkaya’nın iç mimarisi de kış manzaralarıyla iç içe, sıcak, konforlu ve modern bir atmosfer sunar. Diğer otellerden farklı olarak Kartalkaya’daki tüm pistlerden yararlanma olanağı sağlayan otelimizde her seviye için kayak okulu, snowboard ve hedikle yürüyüş (snowshoeing) dersleri ve ekipman kiralama imkanı da bulunmaktadır. Kayak veya keyifli bir kar yürüyüşü sonrası SPA’mız ve kapalı havuzumuz hizmetinizdedir.

Oteller Mevkii – Köroğlu Dağları

Kartalkaya – Bolu

Tel : +(90) 374 234 50 59

www.kartalkaya.com.tr

